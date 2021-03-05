德防長：向印太地區部署護衛艦，我們正在發出一個信號

柏林方面3月2日介紹指，一艘德國護衛艦將於8月啟程前往亞洲，並將在返航途中穿航南海。這將成為自2002年以來首艘穿航南海的德國軍艦。德國國防部長卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）5日表示，“隨着 ‘巴伐利亞’號護衛艦（Frigate Bayern）在印度洋-太平洋地區的部署，我們正在發出一個信號。”

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德國聯邦國防部周五通過推特引述卡倫鮑爾的話表示，“隨着‘巴伐利亞’號護衛艦在印度洋-太平洋地區的部署，我們正在發出一個信號。德國在其價值觀和利益受到影響的地方參與其中。在2020年，我們決定了新的印太指導方針，現在德國政府和軍方遵守它們的承諾。”

德國外交部於去年9月1日發布了題為“德國-歐洲-亞洲：共同塑造21世紀：德國政府對印太地區採納政策準則”的政治文件。德方表示，“在過去幾年中，從經濟和政治角度來看，印太地區的重要性都顯著增強。德國政府現正在為面對該地區國家的未來政策制定路線。”卡倫鮑爾隨後在接受採訪和出席論壇活動時也多次表示，德國將向印太地區派遣一艘護衛艦。她透露稱，德國打算在雙邊和多邊層面加強與地區大國的合作以應對安全挑戰。

對此，美國國務院的一名發言人近日回應稱，“維護和平與穩定、尊重國際法、保護合法商業網絡不受阻礙、以及自由航行和其他合法使用該海域的做法，符合美國的國家利益。”該名發言人稱，“我們歡迎德國支持在印太地區推行基於規則的國際秩序的作法。維護開放的海上秩序對國際社會利益攸關。”