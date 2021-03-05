美國務卿和防長月內將首次出國訪問，訪問日韓

美國有線電視新聞網（CNN）3月4日引述消息人士的話報導指，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長勞埃德·奧斯汀（Lloyd Austin）將於本月晚些時候前往日本和韓國訪問。這將是拜登內閣成員自其就職以來的首次國際旅行。

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美國國務院的官員解釋說，這次旅行將於3月14日至18日進行，可能會決定拜登政府官員的進一步海外旅行是否被認為是安全的。新冠疫情使拜登政府將外交放在首位並與盟友重新接觸的目標變得複雜。布林肯和奧斯汀都曾與他們在盟國的同級官員打過大量電話，但未能進行當面會談。

美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)在4日的新聞發布會上表示，他無法確認任何旅行計畫，五角大樓拒絕發表評論。此前，路透社最先報導了布林肯將訪問日本的日期。

報導指，預計布林肯和奧斯汀在訪問期間，將深入探討他們在與日韓兩國部長的電話中已經觸及的問題，包括加強聯盟和推動朝鮮無核化等議題。

對華政策也很可能成為討論的主要議題。拜登政府曾提到需要抵制中國在東海的激進行為，布林肯本周在講話中亦將與北京的關係稱為 “21世紀最大的地緣政治考驗”。他說，需要從實力的位置上與中國接觸，而這只能與盟友和夥伴一起進行。