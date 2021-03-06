緬甸軍政府加劇鎮壓示威活動，聯合國特使呼籲採取行動

緬甸反對軍事政變的示威持續，星期六全國各地都繼續有人上街參加抗議，在最大城巿仰光，約100名醫生加入了當天的示威隊伍當中。警方發射橡膠子彈和閃光彈驅散抗議人群。據聯合國統計，自緬甸軍方發動政變以來，已有50多名抗議者被殺害，僅周三一天就有至少38人死亡。緬甸抗議民眾要求釋放被扣押的國務資政昂山素季，並尊重去年11月的選舉結果，恢復文官執政。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社報導，聯合國秘書長緬甸事務特使克里斯汀·伯格納（Christine Schraner Burgener） 周五在聯合國安理會的一次閉門會議上問道，“我們還能放縱緬甸軍方多久？”她說，“至關重要的是，這個安理會要堅決而一致地警告安全部隊，並堅定地與緬甸人民站在一起，支持11月明確的選舉結果。”伯格納表示，她一天會收到約200則呼籲國際採取行動的信息。她說，“他們寄託於聯合國和其成員國的希望正在消逝。我直接聽到來自緬甸母親們、學生以及年長者們絕望的乞求。”不過分析相信，聯合國安理會難以採取任何協調行動，原因是可能遭到安理會兩個常任理事國中俄地反對。

周六在緬甸南部城鎮土瓦，抗議者高呼 “民主是我們的事業”和“革命必須勝利”。“政治希望已經開始閃耀。我們不能失去革命的勢頭，”一位抗議領袖艾辛紮貌（Ei Thinzar Maung）在臉書寫道。她說，“那些敢於戰鬥的人將獲得勝利。我們應該獲得勝利。”在緬甸第2大城瓦城，數百名工程師走上街頭高呼“釋放我們的領袖”。當地醫療人員告訴法新社，一名26歲男子協助設置路障以拖慢安全部隊行動時，頸部中彈身亡。

此外，紅十字會與紅新月會國際聯合會發布聲明，對有紅十字會義工在當地值勤時受傷感到遺憾，呼籲不要攻擊紅十字會志願者，並須立即保護當地所有醫護和義工。緬甸軍政府還要求印度遣返8名不願服從命令鎮壓示威，逃亡到該國的警察。約30名緬甸警察和家屬近日跨越邊界，逃到印度境內尋求庇護。

印度東北部一名官員表示，緬甸官員發信，以維護兩國的友好關係為由，要求印方遣返8名緬甸警察，信中列出其中4名警察的詳細資料，年齡介乎22至25歲，當中包括一名女警。 印度地方官正在等待內政部的指示，以決定下一步行動。美國國務院周四3月4日宣布了本年度國際婦女勇氣獎獲獎者名單。獲獎者中包括緬甸活動人士翁菲菲（Phyoe Phyoe Aung）。她組織了2014年從曼德勒到仰光的抗議遊行，但遭到警方的猛烈鎮壓，翁菲菲和丈夫均被捕入獄。她於2016年出獄，曾被國際特赦組織稱為“良心犯”。

值得一提的是，緬甸軍政府新指派的駐聯合國大使周四宣布請辭。其前任覺莫吞（Kyaw Moe Tun）大使上周在聯合國大會上公開反抗軍政府，直言自己代表由民主選舉產生的政府發言、懇請國際社會協助終止政變，還打出了支持示威者的手勢。由緬甸國防軍總司令部成立的“國家管理委員會”隨後宣布解除其職務，

事發後，軍政府改派覺莫敦的副手丁貌奈（Tin Maung Naing）接替，一時讓緬甸駐聯合國大使唱二人轉。但聯合國發言人杜加里克（Stephane Dujarric）4日表示，接獲緬甸代表團告知，丁貌奈“已提出辭呈…還說覺莫敦才是緬甸駐聯合國大使”。