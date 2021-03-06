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緬甸：聯合國特使呼籲安理會採取緊急行動

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Christine Schraner Burgener, de la Suisse, Envoyée spéciale du Secrétaire général pour le Myanmar (photo d'archives).
Christine Schraner Burgener, de la Suisse, Envoyée spéciale du Secrétaire général pour le Myanmar (photo d'archives). © ONU/Loey Felipe
作者： 法廣
6 分鐘

緬甸反政變示威陸續傳出多名示威者喪命，聯合國駐緬甸特使呼籲安全理事會聆聽緬甸“絕望的乞求”，立即對軍政府採取行動與恢復民主。路透社報導，根據聯合國，自緬甸軍政府血腥鎮壓反政變示威者以來，已有超過50人喪生，光是3日當天就有至少38人送命。有圖像顯示安全部隊向群眾開槍，還有血跡斑斑的屍體被拖走。

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示威訴求是釋放民選領導人昂山素季與尊重去年11 月的大選結果。昂山素季所屬的全國民主聯盟（NLD）贏得壓倒性勝選，卻遭軍方指控舞弊。

 

根據路透社記者看到的演講稿副本，聯合國秘書長緬甸事務特使克里斯汀·伯格納（Christine Schraner Burgener）5日在15個成員國組成的安理會閉門會議中表示：“我們還能讓緬甸軍人逍遙法外多久？”

她表示：“重要的是安理會必須態度堅決、一致對安全部隊提出警告，並和緬甸人民站在一起，支持去年11 月的大選結果。”

柏格納表示：她一天會收到約200則呼籲國際採取行動的呼籲。

她說：“他們寄希望於聯合國和其成員國的希望正在消逝。我直接聽到來自緬甸母親們、學生以及年長者們絕望的乞求。”

但許多外交官員表示，安理會不太可能通過任何制裁軍政府的國際行動，例如全球武器禁運。這場英國召開的安理會會議，在沒有通過任何一致聲明下結束，儘管外交官表示下週會持續協商。

另一方面，緬甸軍方表示他們在遏阻示威上遭到限制，但表示絕不允許民眾威脅局勢的穩定。

在緬甸第2大城瓦城，數百名工程師走上街頭高呼“釋放我們的領袖”。當地醫療人員告訴法新社，一名26歲男子協助設置路障以拖慢安全部隊行動時，頸部中彈身亡。

位於緬甸南部的土瓦（Dawei）示威群眾6日高呼“民主是我們的信念”、“決心必定攻無不克”的口號時，警方發射催淚瓦斯攻擊。

緬甸最大城市仰光依然有民眾走上街頭，不顧危險繼續舉行示威。27歲的迪迪（Didi）告訴法新社：“沒錯，我很害怕站在前線，但我們相信我們的同志，我們承諾如果人受傷會互相保護。”

 

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