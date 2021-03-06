緬甸：聯合國特使呼籲安理會採取緊急行動

緬甸反政變示威陸續傳出多名示威者喪命，聯合國駐緬甸特使呼籲安全理事會聆聽緬甸“絕望的乞求”，立即對軍政府採取行動與恢復民主。路透社報導，根據聯合國，自緬甸軍政府血腥鎮壓反政變示威者以來，已有超過50人喪生，光是3日當天就有至少38人送命。有圖像顯示安全部隊向群眾開槍，還有血跡斑斑的屍體被拖走。

廣告 繼續瀏覽後續

示威訴求是釋放民選領導人昂山素季與尊重去年11 月的大選結果。昂山素季所屬的全國民主聯盟（NLD）贏得壓倒性勝選，卻遭軍方指控舞弊。

根據路透社記者看到的演講稿副本，聯合國秘書長緬甸事務特使克里斯汀·伯格納（Christine Schraner Burgener）5日在15個成員國組成的安理會閉門會議中表示：“我們還能讓緬甸軍人逍遙法外多久？”

她表示：“重要的是安理會必須態度堅決、一致對安全部隊提出警告，並和緬甸人民站在一起，支持去年11 月的大選結果。”

柏格納表示：她一天會收到約200則呼籲國際採取行動的呼籲。

她說：“他們寄希望於聯合國和其成員國的希望正在消逝。我直接聽到來自緬甸母親們、學生以及年長者們絕望的乞求。”

但許多外交官員表示，安理會不太可能通過任何制裁軍政府的國際行動，例如全球武器禁運。這場英國召開的安理會會議，在沒有通過任何一致聲明下結束，儘管外交官表示下週會持續協商。

另一方面，緬甸軍方表示他們在遏阻示威上遭到限制，但表示絕不允許民眾威脅局勢的穩定。

在緬甸第2大城瓦城，數百名工程師走上街頭高呼“釋放我們的領袖”。當地醫療人員告訴法新社，一名26歲男子協助設置路障以拖慢安全部隊行動時，頸部中彈身亡。

位於緬甸南部的土瓦（Dawei）示威群眾6日高呼“民主是我們的信念”、“決心必定攻無不克”的口號時，警方發射催淚瓦斯攻擊。

緬甸最大城市仰光依然有民眾走上街頭，不顧危險繼續舉行示威。27歲的迪迪（Didi）告訴法新社：“沒錯，我很害怕站在前線，但我們相信我們的同志，我們承諾如果人受傷會互相保護。”