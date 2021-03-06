美國防部長奧斯汀月內將訪問印度

印度Livemint新聞網3月6日援引兩位消息人士的話說，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）將於月內對印度首都新德里進行訪問。這也將是拜登政府內閣官員首度對印度訪問。

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報導指，奧斯汀訪問印度的計畫可能會在3月下旬進行，預計將是其在印太地區國家進行更大規模的訪問的一部分。此前，有報導指，奧斯汀和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）亦將在月內對日本和韓國進行訪問。

這次訪問預計將在美日印澳四國領導人共同參加四國機制（Quad）首次峰會的時候進行。消息指，四國領導人線上峰會最早可能於下周舉行。澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）周五在與記者交談時確認了舉行四方領導人會議的計畫正在醞釀之中。此前，四國外長上個月曾舉行過一次線上會議。

美印之間有着密切的防務合作，華盛頓授權向印度出售超過200億美元的防務裝備。美國國務院上周表示，“正是這些美國先進防務平台的提供，表明了我們對印度安全和主權的承諾。它表明了我們對這種全球、全面戰略夥伴關係的承諾。”

此外，印度國防部長拉傑納特·辛格（Rajnath Singh）周五在凱瓦迪耶舉行的聯合指揮官會議上發表講話，向實際控制線（LAC）拉達克東部地區，印軍士兵在與中國軍隊對峙期間所展現出的“無私勇氣”致敬。辛格隨後在推特上寫道，“印度在邊境問題上的堅決回應有助於積極、和平地解決某些重大問題。我向士兵們在最近的東拉達克對峙中表現出的無私勇氣致敬。”

華盛頓方面，由拜登總統提名擔任美國國防部負責政策事務副部長的科林·卡爾（Colin Kahl）周四在其確認聽證會上，向美國會參議院軍事委員會成員提交的材料中表示，美國決心與盟友和夥伴站在一起。他稱，“中印邊境緊張局勢反映了中國在該地區，包括對美國盟友和夥伴的侵略性和強硬性不斷增強的令人擔憂的趨勢。”卡爾說，“然而，我們將繼續與我們的盟友和夥伴站在一起，支持他們為緩和局勢所做的持續努力。如果得到確認，我將繼續密切關注局勢，因為雙方都在努力實現和平解決。”

卡爾稱，過去十年，美印防務貿易和技術關係出現了可喜的趨勢。他補充說，如果得到提名確認，將努力維持這些趨勢，包括通過關注重大採購和高端技術。在回答有關印度的問題時，卡爾說，如果得到確認，他將繼續落實印度“主要防務夥伴”的地位，將美國和印度軍方定位為更緊密的合作，以推進在印太地區的共同利益。他談到，“為此，我將支持努力加強互操作性，擴大整個區域的雙邊和多邊安全合作，並深化國防貿易和技術共享。”

卡爾說，他還將利用與志同道合的夥伴進行定期的高級別雙邊和多邊接觸來加強這種關係。他說，“為了繼續提升美印夥伴關係，我將優先考慮幾個有前景的合作領域。這些領域包括深化信息共享和相互物流業務，發展我們的國防貿易和技術關係，以及擴大海洋領域的高端合作，包括在印度洋地區和東南亞地區的合作。”他續指，“重要的是，我還將尋求擴大與該地區志同道合的夥伴的多邊合作，包括通過四方機制、東盟和其他區域參與。”

聽證會上在與參議員問答期間，卡爾表示，（對於美方來說）最大的機會是一個更加自信的中國所給外界產生的越來越多的關注和認識。他說，“我認為我們的很多盟友和夥伴都很緊張。坦率地說，我認為，疫情和中國對疫情的早期掩蓋，以及在疫情期間的一些戰狼外交也為我們創造了機會，得以使我們向那些越來越擔心北京的國家靠攏。”他向質詢參議員表示，“我非常同意您的觀點，即強調我們的聯盟和夥伴關係的重要性”。