塔利班同美國重新開始和平談判

阿富汗塔利班表示，已經同美國重新開始和平談判。美國政府證實，已經與塔利班首次正式接觸。

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阿富汗塔利班組織3月6日說，美國阿富汗和解問題特別代表哈利勒紮德（Zalmay Khalilzad）和塔利班政治副首領巴拉達（Abdul Ghani Baradar）領導各自團隊星期五晚間在卡塔爾首都多哈開始和平談判。

哈利勒紮德是從阿富汗抵達多哈的。他之前與阿富汗政府官員、公民社會領袖和其他政治人物就阿富汗和平進程問題舉行了三天磋商。

美國國務院一名官員星期五向美國之音證實，拜登政府與塔利班組織進行了首次正式接觸。

塔利班發言人說，阿富汗外國軍隊指揮官、美國陸軍上將米勒（Scott Miller）陪同哈利勒紮德參加了談判。

塔利班發言人說，“雙方表達了對多哈協議的承諾，討論了協議的徹底執行。也討論了阿富汗當前的局勢以及阿富汗內部談判的速度和有效性。”

美國與塔利班2020年2月在卡塔爾首都簽署協議，要求美國軍方和塔利班不要彼此攻擊，要求塔利班切斷與威脅美國及盟友利益的恐怖組織的關係，並與阿富汗政府討論分享政治權力的問題。

作為交換，美國保證在今年5月撤出剩餘的2500名軍人和北約領導的所有夥伴國家的部隊。