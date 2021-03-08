日美澳印首腦將在周末舉行線上會談

日本、美國、澳大利亞和印度四國就在線舉行首次首腦會議展開了協調。如果四國首腦實現了線上首腦會談，將為史上第一次。美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀擬下周訪日。日本政府將通過與兩人的磋商，力爭進一步強化日美同盟，其中最大的問題是對華政策問題。

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日本、美國、澳大利亞和印度四國去年10月同意每年舉行定期會談。

而這次四國首腦線上會談，預定在本周末舉行，究竟是視頻會談還是電話會談現在未定。

四國框架最早是前安倍晉三提出來的，他在2006年7月出版的著作《走向美麗之國》中指出：如果日、美、澳、印四國首腦或外交部長能在一起開會，討論從戰略的觀點出發，將我們的普世價值觀（自由、民主主義、基本人權、法律的統治）為亞洲共有，那將使多麼好的事呀！

四國首腦將確認“自由開放的印度太平洋”政策，以此對應在南海和東海活動頻繁的中國。還將探討疫苗供應體制和網絡安全及稀土供應等問題。

美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀擬下周15日左右訪日，這是在拜登政權下美國高官的首次訪日，兩國將舉行防長與外長的2+2會議，鑒於中國海警局允許中國海警艦使用武器的《海警法》2月開始實施，雙方將共有對此的擔憂。

另據報道：日美兩國政府對於菅義偉首相和拜登總統的面對面會談，正在進行調整和研究，預計將於4月在美國白宮舉行，這將是拜登就任以後首次與外國首腦舉行面對面的會談，首相將參考新型新冠病毒的感染狀況和國會日程的情況，對具體日程進行調整。