日本/美國/中國/印度/澳大利亞

日美澳印首腦將在周末舉行線上會談

發表時間：

日本首相菅義偉和美國總統拜登資料圖片
日本首相菅義偉和美國總統拜登資料圖片 © 網絡圖片
作者： 東京特約記者 楚良一
5 分鐘

日本、美國、澳大利亞和印度四國就在線舉行首次首腦會議展開了協調。如果四國首腦實現了線上首腦會談，將為史上第一次。美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀擬下周訪日。日本政府將通過與兩人的磋商，力爭進一步強化日美同盟，其中最大的問題是對華政策問題。

廣告

日本、美國、澳大利亞和印度四國去年10月同意每年行定期會

 而這次四國首腦線上會定在本周末行，究竟是視頻談還電話談現在未定。

 四國框架最早是前安倍晉三提出來的，他在20067月出版的著作《走向美之國》中指出：如果日、美、澳、印四國首或外交能在一起開會，討論略的點出，將我的普世價值觀（自由、民主主、基本人權、法律的治）為亞洲共有，那將使多麼好的事呀！

 四國首腦將確“自由開放的印度太平洋”政策，以此對應在南海和海活動頻繁的中國。將探疫苗供體制和網安全及稀土供問題

 美國國務卿布林肯和國防部奧斯汀下周15日左右日，是在拜登政權下美國高官的首次日，兩國將行防與外2+2於中國海警局允中國海警使用武器的《海警法》2月開始施，雙方將共有此的

 另據報道：日美兩國政府於菅義偉相和拜登總統的面面會，正在行調整和研究，預計將於4月在美國白宮舉行，將是拜登就任以後首次與外國首腦舉行面面的會，首相將參考新型新冠病毒的感染狀況和國會日程的情況，具體日程調整。

下載法廣應用程序跟蹤國際時事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw