李顯龍：美中爆發軍事衝突可能性相比增大，新加坡無法選邊站

新加坡總理李顯龍近日在接受英國廣播公司（BBC）採訪時表示，中國和美國同5年前相比，發生軍事衝突的可能性增大。他稱，這種可能性目前雖然不高，但中美的對外關係都以內部考慮為中心，可能迫使雙方採取強硬態度，使兩國輕易陷入僵局及引發衝突。

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美中兩國高級外交和安全官員將於下周在阿拉斯加舉行會談。採訪中，李顯龍不願就此向中方提供建議，但指出中國的政治方向已經引發了與大小國家的緊張關係。他向BBC表示，“對於中國的發展方向，以及這是否對他們有利，存在着重大的不確定性和焦慮。" 依新加坡的角度來看，美國是過去數十年中新加坡的主要安全夥伴，也是新加坡最大的投資者，遠遠超過其他任何國家的貢獻。同時，中國是新加坡最大的出口市場，和亞洲大部分地區一樣，新加坡的經濟也受益於中國的崛起。

李顯龍說，希望美國新的領導人拜登總統是一個“相信多邊主義和國際貿易”的人。他在談到美中兩國對全球主導權的角逐時說，“美國仍然是第一，但第二名（中國）也不至於落後”。他說，“這就是美國難以接受的地方。” 對於中國崛起，中方這幾年來的強硬行動導致西方許多國家的譴責，並引起亞洲一些盟友的關注。不過，李顯龍表示，新加坡無法支持任何一方。

李顯龍說，“這對許多國家來說是一個問題，這便是為何我們大家都期望並鼓勵兩個大國在決定另一方是敵手之前，必須非常仔細地考慮，如果無法打倒對方，那就壓制對方。”他說，“我們希望看到的是，中國是一個繁榮、發展和國力增長的國家，受到世界其他國家的歡迎，他們認為這是大家共同繁榮和共同生活在一個穩定世界中的機會。”報導提及，中美關係的惡化是在疫情和對全球化的反彈的背景下發生的，全球化的經濟趨勢幫助新加坡成為亞洲最富有的國家之一。

李顯龍認為，全球化仍有很多好處，尤其是在疫苗方面需要合作。他說，“你不能避免彼此合作，因為回到你原來的地方......是貧窮和絕望，可能是不穩定和衝突。”採訪中，當談及進口新冠疫苗問題時李顯龍說，新加坡正對中國科興疫苗進行評估，如果通過安全和效用檢驗，就會批准採用。他強調任何國家的疫苗都會考慮使用，因為疫苗沒有國籍之分。