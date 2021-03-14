緬甸民眾反中闖工廠 中使館：性質惡劣須查

中央社報道，緬甸軍方發動政變後，民間懷疑中國暗助的反中情緒高漲，3月14日更有民眾闖入中資工廠破壞，造成人員受傷。中國駐緬甸大使館14日晚發表談話，指此事“性質十分惡劣”，要求緬方查處肇事者。根據緬甸政治犯援助協會監督小組的消息，14日一天有18名示威者死亡。另外，仰光郊區兩個地段實施了戒嚴。

廣告 繼續瀏覽後續

3月14日13時50分許，位於緬甸仰光城郊的萊達雅工業區內，有兩家中資服裝廠遭人為縱火，在整個過程中，多座廠房的生產車間、庫房、宿舍和車輛被燒毀。目前仍無法確定縱火者身份。

中國駐緬甸大使館14日晚以“發言人”名義透過官網發表談話，作上述表示，並要求緬方確保境內中國企業和人員的生命財產安全。同時呼籲緬甸民眾“合法表達訴求，不被煽動和利用，破壞中緬友好合作”。

談話提到，位在緬甸仰光的萊達雅（Hlaing Thar Ya）工業區多家中資工廠，下午遭“不法分子打砸搶燒”，多名中方人員受傷，有員工一度被困。館方第一時間與緬甸中國企業商會和相關企業取得聯繫，迅速要求當地警方採取有力措施，保障中資企業及人員安全，並再次向中國在緬甸企業和人員發出安全提示。

這項談話聲稱，中國對緬友好政策“面向全體緬甸人民”，中緬經貿合作“始終基於互利共贏原則”，尤其注重惠及緬甸當地民眾。

談話說，這次受害的絕大多數中企來自紡織制衣行業，中企在這個領域的投資為緬甸創造近40萬個就業機會。“不法分子”的行為同樣損害緬甸民眾利益。