擔心被用於軍事目的 緬甸首顆衛星被日本扣留

由於擔心被用於軍事目的，日本一所大學暫扣緬甸一枚衛星。日本北海道大學兩名官員最近告訴路透社，緬甸政變後，這個國家的第一顆衛星被扣留在日本的國際空間站“希望號”實驗艙內。日本宇宙航空研究開發機構和北海道大學正在決定如何處理這顆衛星。

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緬甸和日本的衛星建造合作開始於2012年。在緬甸政府的資助下，緬甸航空航天工程大學與日本北海道大學、東北大學於當年展開合作，啟動遙感衛星製造計畫。

公開資料顯示，該項目由日本提供技術和人員培訓等支持，併合作建造兩顆分別重達50公斤的微型遙感衛星。衛星發射後距離地面的高度為500公里，用於農業和漁業監測等民用目的。

2020年10月第一顆價值1500萬美元衛星在日本建造完成。美國國家航空航天局（NASA）今年2月20日將這顆耗資1500萬美元的衛星發射升空，送到離地球400公里的國際空間站。自那以後，日本宇宙航空研究開發機構一直將其保存在“希望號”實驗艙內，等待進入運行軌道，履行使命。

緬甸軍方2月1日發動政變，接管了民選政府。人權活動人士和日本的一些官員擔心，衛星搭載的攝像頭可能會被緬甸軍政府用於軍事目的。

北海道大學的兩名官員說，這種擔心使得衛星的進一步部署被擱置。其中一位要求不透露姓名的官員告訴路透社，日本方面不會介入任何與軍事有關的事情。儘管合同沒有明確規定衛星不能用於軍事目的。不過，據北海道大學的官員說，來自衛星的數據由日本方面彙集保管，緬甸官員無法獨立獲取。

緬甸目前局勢動蕩，北海道大學的官員說，自緬甸政變以來他們一直無法聯繫上緬甸航空航天大學的校長基吞（ Kyi Thwin ）教授。北海道大學正在討論接下來的行動，官員表示，如果衛星進一步的部署被叫停，他們希望今後重新啟動該項目。

路透社報道，記者無法聯繫到日本宇宙航空研究開發機構的官員置評。緬甸航空航天大學沒有回復記者要求置評的電話，緬甸軍政府發言人也沒有做出回應。

日本與緬甸關係密切，是緬甸最大的援助國之一。日本在2月中旬與美國及七國集團的其他成員一起譴責了政變，但日本並沒有像美國一樣對緬甸軍政府實施新的制裁。

儘管這顆衛星沒有按照軍事規格建造，不過，國際非政府組織“人權觀察”(Human Rights Watch)亞洲項目官員笠井哲平 (Teppei Kasai)表示，緬甸軍政府很容易將這項技術用於軍事用途。他認為，相關的日本大學應該暫停該項目，並緊急審查其潛在的人權風險。