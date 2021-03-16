緬甸抗議政變示威 怒火向軍政權支持者延燒？

一個當地監督組織稱，緬甸發生了又一天的騷亂和抗議活動，至少20人在周一死亡。六周前，軍政府奪取了政權。被拘押民選領導人昂山素季的支持者再次湧上街頭抗議，儘管周日有幾十名抗議者在安全部隊開火後中彈身亡，成為2月1日軍隊政變引發全國範圍內大規模抗議活動後，最為血腥的一天。抗議中，數十家外國企業遭到襲擊，至此並沒有確認襲擊責任者。

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據華盛頓郵報今天報道稱，一個當地監督組織稱，緬甸發生了又一天的騷亂和抗議活動，至少20人在周一死亡。自從軍方將文職領導人昂山素季(Aung San Suu Kyi)趕下台以來，緬甸一直一片混亂，成千上萬的人走上街頭，要求恢復民主。在全國各地幾乎每天的鎮壓中，安全部隊都對抗議者使用催淚瓦斯、橡皮子彈和實彈。

一直追蹤逮捕和死亡情況的當地監督組織“政治犯援助協會”(Assistance Association for Political Prisoners)說，至少有20人在周一的暴力事件中死亡。該協會在星期二的一份聲明中說，自2月1日政變以來，已有180多人喪生。報告稱，雖然周一死亡的大部分是反政變示威者，但也有一些是“甚至沒有參與抗議活動”的平民。

大多數人死於緬甸中部，至少3人死於商業中心仰光。

根據AAPP的說法，仰光的死者中包括兩名在家中的婦女，她們被安全部隊在街上開槍打死。

周日的暴力事件發生後，仰光的6個城鎮實行了戒嚴令。任何在那裡被捕的人都將面臨軍事法庭而不是民事法庭的審判，刑期從三年勞役到死刑不等。

據路透社消息說，軍方加大管制力度。 一個積極活動組織稱，緬甸安全部隊周一射殺至少20名抗議者，而軍政府在主要城市仰光的部分地區實施戒嚴，給與指揮官很大權力以鎮壓持異議者。

被拘押民選領導人昂山素季的支持者再次湧上街頭抗議，儘管周日有幾十名抗議者在安全部隊開火後中彈身亡，成為2月1日軍隊政變引發全國範圍內大規模抗議活動後，最為血腥的一天。

目擊者和媒體報告稱，在緬甸第二大城市曼德勒和中部城市敏建(Myingyan)與昂蘭(Aunglan)，警察周一向示威人群開火。

政治犯援助協會(AAPP)表示，周一有至少20人在安全部隊的槍擊中喪生。緬甸媒體Myanmar Now報導了全國各地的抗議活動，包括前一天曾發生動亂和縱火案的仰光萊達雅(Hlaingthaya)工業區。該組織說，在抗議政變的數周內，共有183人被安全部隊殺害，傷亡人數急劇增加。

美國國務院在華盛頓說，軍方對示威者的暴力行為是“不道德且不可辯駁的”。聯合國秘書長古特雷斯敦促緬甸軍方允許特使訪問緬甸，以緩解局勢，為對話和恢復民主奠定基礎。

在緬甸的中國企業遭到多起抗議襲擊。緬甸民眾抗議中譴責中國支持緬甸軍政權。不過，在緬甸的其他外資企業也有受到襲擊案例，包括台企和日企。

據共同社今天報道稱，日本迅銷的緬甸供應商成為縱火襲擊目標。消息說，日本在緬甸兩家供應商的工廠周日遭遇縱火。