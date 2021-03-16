聯合國：緬甸政變導致食品和燃料價格上漲

聯合國警告說，由於上個月的軍事政變引發了“目前的政治動蕩”，緬甸的食品和燃料價格正在逐步上漲。聯合國世界糧食計畫署3月16日發表聲明說，從1月中旬到2月中旬，緬甸各地的大米價格平均上漲了3%。世界糧食計畫署還說，在緬甸最北部克欽邦的幾個鄉鎮，大米價格暴漲了20%- 35%。

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該機構還說，自2月初以來，棕櫚油的零售價格已經飆升了20%。 世界糧食計畫署說，動亂對供應鏈和市場產生了負面影響。

世界糧食計畫署緬甸辦公室負責人斯蒂芬·安德森（Stephen Anderson）說：“這些最初的跡象令人不安，特別是對那些最易受到傷害的人來說，他們已經在吃了上頓想下頓了。在新冠疫情發生後，如果這樣的價格趨勢繼續下去，將嚴重損害最貧困和最弱勢群體為家庭提供足夠食物的能力。”

與此同時，軍政府還在主要城市仰光的更多地區實施了戒嚴。有報道稱，有更多抗議者被安全部隊殺害。

追蹤緬甸暴力的倡導組織政治犯協助協會（AAPP）說，星期一有至少20人被安全部隊射殺。

在周末發生了有人員死亡的抗議後，國家經營的緬甸廣播電視台（MRTV）宣布在仰光的北達貢（North Dagon）、南達貢（South Dagon）、達貢河岸（Dagon Seikkan）和北澳加拉巴（North Okkalapa）區實行戒嚴。

聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯（Antonio Guterres）的發言人說，古特雷斯星期一表示，他對“緬甸軍方的暴力升級感到震驚”。

美國國務院發言人賈莉娜·波特（Jalina Porter）星期一說，針對抗議者的暴力是“不道德的，無可辯護的”。

當局星期日晚間在緬甸主要城市仰光的郊區萊達雅（Hlaingthaya）實施了軍管。路透社援引軍方妙瓦底（Myawaddy）電視台的報道說，在此之前，幾家中國人擁有的公司被人縱火，大約2千人阻攔消防車抵達現場。中國被視為緬甸軍政府的支持者。

中國外交部發言人趙立堅星期一表示，緬甸中資企業遭打砸搶燒事件，“性質十分惡劣”。他還說，中方希望緬方採取切實措施，保護在緬中國公民的安全，堅決避免類似事件再次發生。當務之急是防止發生新的流血衝突，儘快實現局勢緩和降溫。

多家報道援引政治犯協助協會的消息說，星期日的多數死亡事件發生在萊達雅，有30多人在這處郊區被殺害。

在全國範圍，政治犯協助協會星期一說，星期日的死亡人數達到了74人，使得這天成為反對2月1日軍人政變的抗議爆發後最為血腥的一天。之前死亡人數最多的一天是3月3日。那天據報緬甸各地有38人死亡。

緬甸的移動互聯網服務星期一被封殺，這顯然是為了壓制有關動蕩的新聞。在這之前，只是夜間斷網。

據被推翻的領導人昂山素季（Aung San Suu Kyi）的律師欽貌佐（Khin Maung Zaw）說，封網導致原定在首都內比都舉行的針對昂山素季的法庭聽證被推遲。她原定要通過視頻會議的方式參加聽證。

昂山素季自政變發生以來一直被拘留，她共面臨五項刑事指控，包括在任期間非法收受60萬美元和金條、非法持有六部未經登記的無線電步話機、無照操作通信設備、違反新冠防疫措施舉行公眾集會以及企圖煽動社會騷亂。

聯合國星期一說，自六周前政變發生以來，有至少有138人喪生，而政治犯協助協會說，這一數字是183人。

在去年11月的大選中，昂山素季領導的民盟以壓倒性優勢獲勝。軍方官員指責大選有大規模舞弊行為，並以此為由發動政變接管了國家政權。緬甸選舉委員會否認了舞弊指控。