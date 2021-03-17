聯合聲明指中方行為不符國際秩序 趙立堅批美日“狼狽為奸”

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）3月16日在東京與日本外務大臣茂木敏充及防衛大臣岸信夫舉行“2＋2”會談。會後，美日發表聯合聲明，並稱“美國和日本承認，中國的行為不符合現有的國際秩序，給聯盟和國際社會帶來了政治、經濟、軍事和技術挑戰”。 中國外交部發言人趙立堅則在17日的例行記者會上批評該聲明稱，“無視有關問題的歷史經緯，罔顧事實和真相，不過是美日狼狽為奸、干涉中國內政的又一明證和誣衊抹黑中國的惡劣例證”。

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美日聯合聲明寫道，兩國外長和防長“重申，美日同盟仍然是印度洋-太平洋地區和平、安全和繁榮的基石。日本決心提高能力，加強國防，進一步強化聯盟。美國強調，將通過包括核在內的全部能力，堅定不移地致力於保衛日本。在日益激烈的地緣政治競爭和新冠疫情、氣候變化和振興民主等挑戰下，美國和日本再次承諾促進自由開放的印太地區和基於規則的國際秩序。”聲明稱，“美國和日本承認，中國的行為不符合現有的國際秩序，給聯盟和國際社會帶來了政治、經濟、軍事和技術挑戰。部長們承諾反對對本地區其他國家的脅迫和破壞穩定的行為，因為這種行為破壞了以規則為基礎的國際體系。他們重申支持合法商業暢通無阻和尊重國際法，包括航行和飛越自由以及其他合法利用海洋的行為。”

聲明稱，“部長們還對該區域最近的破壞性事態發展，如中國《海警法》表示嚴重關切。此外，他們還討論了美國根據我們的安全條約第五條堅定不移地致力於保衛日本，其中包括尖閣群島（中國稱釣魚島）。聲明稱，“美國和日本仍然反對任何試圖改變現狀或破壞日本對這些島嶼管理的單方面行動。部長們強調了台灣海峽和平與穩定的重要性。他們重申反對中國在南海的非法海洋主張和活動，並回顧說，根據1982年《海洋法公約》組成的菲律賓-中國仲裁法庭2016年7月的裁決是最終的，對各方具有法律約束力。部長們對香港和新疆維吾爾自治區的人權狀況表示嚴重關切。”

聲明稱，“各位部長認識到朝鮮的武器庫對國際和平與穩定構成威脅，重申對朝鮮完全無核化的承諾，並敦促平壤遵守聯合國安全理事會決議規定的義務。部長們還確認，必須立即解決綁架問題。美國、日本和大韓民國之間的三邊合作對我們在印太地區的共同安全、和平和繁榮至關重要。”聲明稱，“美國和日本重申，聯盟的力量來自於我們共同的價值觀，並因我們與志同道合的民主國家的密切夥伴關係網絡而得到加強。3月12日的四國峰會向世界展示了我們的共同願景，即建立一個以普遍價值觀為基礎、不受強制力限制的自由、開放和包容的區域。部長們承諾與東盟合作，申明堅決支持東盟的中心地位和團結，並支持東盟的《印度洋-太平洋展望》。”

聲明稱，“部長們認識到日益嚴峻的區域安全環境，再次承諾加強密切協調，以調整安全政策，深化所有領域的防務合作，並通過就聯盟的作用、任務和能力進行協商，加強延伸的威懾力。他們強調了太空和網絡等領域的重要性，以及進一步加強信息安全的重要性。此外，他們重申，現實的雙邊和多邊演習和培訓對於保持聯盟的戰備狀態和威懾態勢以及應對未來的挑戰是必要的。”

聲明另提到，“在紀念2011年3月東日本大地震及其後果造成的數千人喪生時，部長們強調了聯盟的合作精神，並重申他們致力於相互合作，維護印太地區的和平與穩定。意識到美日聯盟的深度和廣度，以及需要在許多共同的政策優先事項上加強勢頭，部長們呼籲在今年晚些時候再次召開安全保障協議委員會（2+2）會議。”北京方面，趙立堅周三就上述聲明說，“美日聯合聲明惡意攻擊中方對外政策、嚴重干涉中國內政、妄圖損害中方利益，中方對此強烈不滿、堅決反對，已分別向美日雙方提出嚴正交涉。”

趙立堅說，“美日聯合聲明無視有關問題的歷史經緯，罔顧事實和真相，不過是美日狼狽為奸、干涉中國內政的又一明證和誣衊抹黑中國的惡劣例證”。他強調，“美日固守冷戰思維，蓄意搞集團對抗，試圖打造反華‘包圍圈’，這完全是逆時代潮流而動”。

趙立堅說，“日本為滿足阻遏中國崛起複興的一己之私，甘願仰人鼻息充當美國戰略附庸，不惜背信棄義、破壞中日關係，不惜引狼入室、出賣本地區整體利益，這種做法令人不齒，不得人心”。他稱，“我們強烈敦促美日立即停止干涉中國內政，立即停止搞針對中國的‘小圈子’，立即停止破壞地區和平穩定大局。中方將採取一些必要措施，堅決捍衛自身主權、安全和發展利益。”