不滿美日2+2會談內容 李鴻忠向日本駐華大使表遺憾

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）3月16日在東京與日本外務大臣茂木敏充及防衛大臣岸信夫舉行“2＋2”會談。據悉，天津市委書記李鴻忠18日在市內的迎賓館與日本駐華大使垂秀夫會談時表示，對日美“2+2”會議上就香港、新疆維吾爾自治區和台灣表達關切一事，牽制稱嚴重破壞了朝着良好方向發展的中日關係，非常遺憾。

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據共同社周四報導指，李鴻忠強調日美“2+2”會議公然干涉了中國內政，他主張堅決維護主權、不向他國讓步核心利益的決心不會動搖。據日方介紹，垂秀夫反駁稱，“如果有問題應通過溝通解決，完全無法接受表示遺憾的發言”。

稍早，垂秀夫在天津南開大學發表演講，介紹明年是日中邦交正常化50周年，並向約70名師生等呼籲，“大家是今後50年的主角。希望大家更加了解日本、關注日中關係。”報導提及，南開大學是1972年簽署《日中聯合聲明》的中國前總理周恩來的母校。

垂秀夫到訪期間向提問的學生們贈送了自己拍攝的中國風景照，這是他去年11月到任後首次前往地方訪問。此前，中國外交部發言人趙立堅在17日的例行記者會上批評美日聯合聲明稱，“無視有關問題的歷史經緯，罔顧事實和真相，不過是美日狼狽為奸、干涉中國內政的又一明證和誣衊抹黑中國的惡劣例證”。