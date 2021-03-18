韓防長：區別對待韓日矛盾，繼續加強韓美日安全合作

自首爾方面消息，韓國總統文在寅3月18日在青瓦台接見美國國務卿布林肯(Antony Blinken)和國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)時表示，為實現半島完全無核化與持久和平，韓美兩國將保持緊密合作。此外，韓國國防部長徐旭亦在當天告訴媒體稱，國防部始終堅持應繼續推進韓美日安全合作並將其與韓日矛盾區別對待的立場。他提出，韓方今後將積極同美日進行軍事交流與聯合演習，繼續推動韓日、韓美日之間的安全合作。

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據韓聯社報導，文在寅告訴來訪的兩位拜登政府要員說，韓國和美國作為共享民主、人權等價值的70年夥伴，將攜手應對共同的挑戰。美國外長防長就任後首先訪問韓國展現了拜登總統重視韓美同盟的堅定意志。會晤期間，文在寅提及當天上午的韓美外長防長“2+2”會談，以及雙方草簽第11份防衛費分擔協定。他評價稱，拜登政府成立後隨即為韓美同盟穩定發展奠定了堅固基礎，意義重大。文在寅說，作為東北亞與韓半島和平繁榮的核心軸，兩國國民也會將鞏固韓美同盟視為堅實後盾。希望兩國防長外長今後隨時保持合作與溝通。

文在寅亦指，新冠疫苗的成功普及促使美國疫情快速趨穩，對經濟復蘇的期待也日益高漲，祝賀美國順利推進重建工作。布林肯發言強調，將韓國定為首個出訪目的地並非偶然。拜登總統非常重視韓美同盟關係，要求轉達鞏固乃至進一步發展深化同盟關係的意願。布林肯還對韓國在抗擊疫情方面展現的領導力致以敬意，並感謝疫情初期韓國對美國的援助。奧斯汀談到，拜登總統要求他向韓方傳遞重視韓美同盟的堅定意志，美國對韓美同盟的信任堅如磐石。他重申，韓美同盟對印太地區來說極為重要，當前世界局勢瞬息萬變，同盟關係最為要緊。

韓國防長徐旭在“2+2”會談後表示，韓美日三國去年成功舉行了聯參議長會議、部長助理級會議、聯合軍演及軍事交流，今年也將以6月的香格里拉會議為契機進行高級別政策磋商。他稱，韓日間雖在歷史問題上仍存分歧，但兩國一致認為韓美日安全合作對於韓半島乃至東北亞地區的和平穩定至關重要。

針對拜登政府研討重新部署美軍一事，徐旭稱，韓方已了解到美國國防部正根據拜登總統下達的方針對美軍的部署、資源、戰略和任務進行研討，韓美兩國就駐韓美軍在韓半島乃至東北亞地區和平穩定方面發揮的作用及重要性形成了堅定共識。

徐旭提到，雙方在此次會談中雖未具體言及四國集團（Quad Group），他就韓方立場指出，韓國可在符合透明、開放和包容性等合作原則的前提下與任何地區的合作組織進行合作。另當被問及美方是否在對華牽制方面對韓國提出具體要求，徐旭指，美方並未提出相關要求或請求。