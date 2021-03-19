日本官房長官反駁中國“日本充當美國附庸”之說

美國國防部長奧斯丁和國務卿布林肯2021年3月16日，與日本外相茂木敏充及防衛相岸信夫在東京會談。

日本官房長官加藤勝信在3月19日的記者會上，圍繞日美兩國政府3月16日在東京都內召開的外交和防務閣僚出席的安全保障磋商委員會（2+2）會議，中國指責日本“充當美國戰略附庸”之說進行了反駁，加藤勝信指出：這是完全無法接受的。

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日本2+2會議是日本菅義偉內閣和美國拜登政府上台後的首次舉行。會議發表了聯合文件，公開點名中國，表示日美“反對有損基於規則的國際體系、威嚇他方和損害穩定的行動”。

在日美髮表的聯合文件中，再次確認了釣魚島是規定美國防衛義務的《日美安保條約》第五條的適用對象，寫明“反對試圖損害日本施政的任何單方面行動”。

為此，中國外交部發言人趙立堅在17日的例行記者會上指出：日本為滿足阻遏中國崛起複興的一己之私，甘願仰人鼻息，充當美國戰略附庸，不惜背信棄義、破壞中日關係，不惜引狼入室、出賣本地區整體利益。這種做法令人不齒，不得人心。

加藤指出：日本政府對於這種說法完全無法接受，並表示已經通過外交途徑進行了反駁。

針對中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外長王毅同美國國務卿布林肯、總統國家安全事務助理沙利文於3月18日至19日在安克雷奇舉行的中美高層戰略對話，加藤勝信指出：從中可以看出美中在各個領域里的對立，而兩國關係的穩定，是與整個國際社會相關的問題。