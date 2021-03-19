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日本官房長官反駁中國“日本充當美國附庸”之說

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美國國防部長奧斯丁和國務卿布林肯2021年3月16日，與日本外相茂木敏充及防衛相岸信夫在東京會談。
美國國防部長奧斯丁和國務卿布林肯2021年3月16日，與日本外相茂木敏充及防衛相岸信夫在東京會談。 REUTERS - POOL
作者： 東京特約記者 楚良一
4 分鐘

日本官房長官加藤勝信在3月19日的記者會上，圍繞日美兩國政府3月16日在東京都內召開的外交和防務閣僚出席的安全保障磋商委員會（2+2）會議，中國指責日本“充當美國戰略附庸”之說進行了反駁，加藤勝信指出：這是完全無法接受的。

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日本2+2日本菅義偉和美國拜登政府上台後的首次行。會議發表了合文件，公開點名中國，表示日美“反基於規則的國體系、威嚇他方和定的行”。

 在日美髮表的合文件中，再次確釣魚島定美國防衛義務的《日美安保條》第五條的適用象，寫明“反對試圖損害日本施政的任何方面行”。

 為此，中國外交部言人17日的例行者會上指出：日本為滿足阻遏中國崛起複興的一己之私，甘願仰人鼻息，充當美國略附庸，不惜背信棄、破壞中日關係，不惜引狼入室、出本地區整體利益。種做法令人不，不得人心。

 加藤指出：日本政府對法完全無法接受，並表示已外交途徑行了反

 針對中共中央政治局委、中央外事工作委公室主任潔篪、國兼外王毅同美國國卿布林肯、總統國家安全事助理沙利文於318日至19日在安克雷奇行的中美高層戰對話加藤信指出：從中可以看出美中在各個域里的立，而兩國關係的定，是與整個國社會相關的問題

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