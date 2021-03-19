19年來東京警視廳首次重組外事部門 對中朝部門將獨立

日本東京警視廳公安部3月19日宣布，將重組負責查處外國間諜等事務的外事部門。這是19年來首次重組外事部門，從4月開始將負責亞洲地區的課室分成負責中國和朝鮮事務的部門，使之獨立。公安部判斷指，對於國際社會威脅論升溫的中國與新冠疫情等影響下局勢愈發不穩定的朝鮮，需要加強應對措施。

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據共同社報導，東京警視廳公安部稱，將對負責亞洲地區的2個外事課室進行分割，從全部3個課室變為4個，主要負責對象分別為（1）俄羅斯（2）包含中國的亞洲各國（3）朝鮮半島（4）國際反恐對策。這是美國發生“9·11事件”次年，2002年專門負責反恐的外事3課成立以來的首次重組。

報導指，中國從2017年開始在《國家情報法》中規定，本國公民應當協助國家情報工作，今年2月施行了允許負責海上警備的海警局使用武器的《海警法》。尖閣諸島（中國稱釣魚島）周邊緊張局勢持續。朝鮮則面臨綁架問題，此外為應對新冠疫情封鎖邊境使得經濟狀況惡化。今年1月黨大會上宣布了增強核與導彈戰力的方針，外交方面日益孤立。

此外，日本海上自衛隊最新一艘宙斯盾艦“羽黑號”，周五完成交付，正式服役。“羽黑”號成為海上自衛隊第8艘宙斯盾驅逐艦。交付儀式在橫濱市舉行，日本防衛相岸信夫向隊員訓話，提到中國軍備擴張及朝鮮開發導彈，希望隊員要懷著守護日本和平及獨立的氣概，執行任務。