日德將在未來數周內簽署軍事情報保護協定

自東京方面消息，日本和德國將在最快本月內簽署一項共享國防相關信息的協定。雙方尋求進行更為緊密的國防合作，特別是在印太地區。

廣告 繼續瀏覽後續

據《日經亞洲》報導指，這一關於信息安全的協定將使東京和柏林更容易讓對方獲得有關計畫中的部隊部署、國防設備和恐怖活動的敏感信息。兩國在處理機密情報時則需要實施嚴格的限制和控制。

德日的《軍事情報保護協定》是德國總理默克爾在2019年2月訪日時，與時任日本首相安倍晉三簽署的框架協議。當時沒有正式簽署是由於日德對相關法律的解釋不同等，導致雙邊談判陷入長期化，正式簽約因此被推遲。迄今為止，日本已和美國、韓國、澳大利亞等國簽訂了軍事信息保護協定。

隨着中國影響力的不斷擴展，德國對印太地區的關注度越來越高。柏林去年制定了題為《德國-歐洲-亞洲：共同塑造21世紀》的印太政策指導方針，並希望最早在今年夏天就派出護衛艦巡航印太。

去年12月，德國國防部長卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）在一次線上會議上對日本防衛大臣岸信夫說，德國在該地區有安全利益，並打算增加在該地區的存在。

卡倫鮑爾說，向多邊組織派遣德國聯絡官、參加軍事演習和進行海軍部隊港口訪問是柏林正在考慮的一些步驟。她表示，德方打算在北約框架內加強與印太地區夥伴的合作。