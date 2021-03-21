日首相出席防衛大學畢業儀式 提自衛隊今後或被賦予新任務

日本首相菅義偉3月21日出席了位於神奈川縣橫須賀市的日本防衛大學畢業儀式，以自衛隊最高指揮官身份對畢業生約500人訓話。

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據共同社報導，菅義偉在講話中表示，前蘇聯解體以來的30年間，日本自衛隊的任務已發生轉變。展望未來30年，他提出，“迄今沒有的課題和威脅顯現，我認為自衛隊或將被賦予新的任務。希望你們進一步挑戰新事物，適應未來的變化。”菅義偉在推特上說，“我參加了防衛大學的畢業典禮和任命及宣誓儀式。看到這些承載着自衛隊未來的年輕人的莊重模樣，我們很受鼓舞。保護和維護人民生命安全的崇高使命是沒有止境的。希望他們之間繼續進行友好競爭，更加努力地進行訓練。”

另就下月訪美計畫，菅義偉強調，“決心將深化與拜登總統的個人信賴關係，同時切實致力於進一步強化日美同盟。”他指出，“如今任何國家都無法僅憑一國之力保護本國的和平與安全”，對訪美目的進行了說明。日本防衛相岸信夫也在訓話中考慮到美中對立，並稱，“國際社會的權力平衡面臨重大變化，安全保障環境的嚴峻性與不確定性正在進一步加劇。”

報導指，為防新冠病毒感染，本次畢業式與去年一樣縮小規模，沒有邀請畢業生家人和嘉賓到場，實施了在線直播。會場內僅向畢業生代表頒發畢業證書，縮短了畢業生的場內停留時間。日本防衛大學本科畢業生含留學生共420人，其中女性53人。留學生共23人，分別來自柬埔寨、蒙古國、菲律賓、泰國、東帝汶、越南、老撾和緬甸。有28人選擇不加入自衛隊，較去年減少7人。

根據來自世界銀行的數據顯示，日本作為全球第三大經濟體2019年國防支出僅佔到GDP的0.9%。美國國防部前副助卿柯伯吉（Elbridge Colby）近日在《日經亞洲》撰文呼籲稱，針對地區局勢加速變化，日本必須緊急增加防衛開支。他認為這麼做不是為了取悅華盛頓，而是為了自衛。