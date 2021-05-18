疫情應對不力令菅義偉政權“四面楚歌”成聚焦點

由共同社15、16日實施的日本全國電話輿論調查結果顯示，菅義偉內閣的不支持率創下去年9月成立以來的新高。政權內部的危機感擴大，首相官邸消息人士承認在新冠疫情應對及東京奧運會和殘奧會問題上“輿論的批評聲強烈，可謂四面楚歌”。自民黨年輕議員開始擔心菅義偉會解散眾院。在野黨則認為“國民對政府的新冠對策表示出不信任”，欲加大追究力度。

廣告 繼續瀏覽後續

據共同社聚焦報道，疫情應對不力令菅義偉政權“四面楚歌”。有自民黨幹部16日推測，不支持率創新高的背後原因在於首相菅義偉根據專家的強烈意見緊急改變方針，14日在緊急事態宣言的對象中新增了北海道等地。認為“政府的應對太被動滯後了”。有批評說，“圍繞緊急事態宣言的混亂造成了影響。大概被民眾認為是漫無計畫的應對。”

公明黨黨首山口那津男也在接受採訪時表示：“人們對於疫情應對表示出強烈不滿。只能拿出（防疫）成果。”

菅義偉將接種疫苗作為新冠對策的“王牌”，力爭在7月底前讓所有老年人完成接種。一名政權幹部強調稱：“該做的事情非常清楚，就是推進接種遏制疫情蔓延”。政府內部仍有樂觀的預測認為“今後隨着疫苗供應的推進，國民的不安將被消除”。

然而，12日公布的關於老年人接種的政府調查結果顯示，7月底前無法完成的市區町村佔總數的14%。有前閣僚認為“本應更早地採取措施”。

政權內有觀點期待，如果在被認為可能性較大的9月解散眾院，則有望利用東京奧運會和殘奧會的成功給眾院選舉加分。

但在這次輿論調查中，要求停辦奧運會的受訪者達到59.7%。目前談不上歡迎氣氛，就連反對聲也日益強烈。據自民黨資深議員強調稱：“只要因為奧運會而出現哪怕一名感染者，就會湧來批評。”政府相關人士也表達不安稱：“如果在這種情況下舉辦，支持率應該會進一步下降。”

雖然菅義偉對身邊人士稱：“如果東京的疫情得以平息，對奧運會的批判也會減弱”，但自民黨年輕議員卻認為“首相或許已經到了極限，首相不易人的話形勢嚴峻”，開始對眾院選舉流露不安。而在野黨則強調了將在國會追究的態度，立憲民主黨幹事長福山哲郎稱“將嚴厲追究被動滯後的疫情應對”。