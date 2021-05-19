白宮印太事務官：目前美國沒有擴大四國機制計畫

美國國家安全委員會印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）5月19日受訪時表示，目前美國沒有擴大四國對話機制（Quad）的計畫。他補充說，“我們相信有方法繼續擴大區域合作，包括與韓國、東盟等域內其他夥伴的合作”。另就美國是否考慮放寬對朝制裁的提問，坎貝爾指出，現階段作出有關推測為時過早。

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韓國總統文在寅周三從首爾出發，開展對美國為期5天的正式工作訪問。文在寅周五將同美國總統拜登在白宮舉行首腦會談。之前他們二人已在拜登當選後通過兩次電話，並通過領導人氣候峰會視頻會面，此次是雙方第一次面對面會談。在文在寅訪美之際，被媒體稱為拜登白宮“印太沙皇”的坎貝爾接受了韓聯社的採訪。採訪中記者問，“拜登政府曾表示對朝新政策不會推進一攬子對朝解法，這是否意味着美方已做好應對朝鮮所要求的‘行動對行動’措施的準備，是否排除首腦間會談的可能性？”

坎貝爾回答說，“美國已嚴密、嚴格地研討了一攬子對朝政策，在與外部專家、部分前政府官員緊密協商後，敲定了對朝政策。我們的目標是半島完全無核化，雖然過去4屆政府進行了相應努力，但仍未實現該目標，因此我們不再將政策重點放在一攬子解決之上，也不再依賴戰略性忍耐。”他續稱，“我們對朝鮮敞開外交大門，以取得深化美國與同盟的關係、維護駐軍安全等實質性進展。同時我們謀求具有實質性、可協調的切入方式，以與朝開展外交協商。在此過程中，我們在與韓日以及其他同盟及夥伴緊密磋商，今後也將如此。”

記者追問，“拜登政府是否認為‘行動對行動’措施可取或可行?”坎貝爾回答說，“我們不會為我們的對朝解法貼上有類似名稱的標籤。我們要採取全新的切人方法，是因為以前的方式均失敗。朝鮮問題是全球面臨的最為艱難的安全問題之一，所以我們要嘗試一切，同時從實事求是的視角作出展望。”記者提問，“美國為介紹新對朝政策嘗試與朝接觸，朝鮮就此反應如何？是否認為朝鮮可能重回談判桌？”坎貝爾說，“在外交方面，保障非公開外交交流能維持非公開的形式非常重要。所以我們不會公開是否與朝鮮接觸，以及朝鮮有無回應等。”

針對美國如何將使朝鮮重返談判桌上的問題，坎貝爾說，“最為重要的是，我們的對朝政策目標並非敵對，而是解決問題，最終實現半島完全無核化。為最終實現該目標，我們已做好了與朝進行外交接觸的準備，但同時也做好了採取實質性措施的準備，以便在邁向目標的過程中收穫成果。”另就華盛頓是否考慮放寬對朝制裁的提問，坎貝爾表示，“聯合國對朝制裁將繼續維持，美國將通過與聯合國及朝鮮周邊國家的外交，繼續實施制裁。現階段作出有關推測為時過早，我們還有更多事情要做。”

就美韓安保合作，記者問，“拜登政府如何看待韓美聯合軍演？作為朝方重返對話的代價，美國是否會考慮推延或縮小演習規模？”坎貝爾說，“非常高興能再次重申美國對韓國的協防承諾。韓美同盟是東亞、自由開放印太地區、全世界安全和平與繁榮的核心軸。美軍與有關各方的協防關係堅如磐石，我們基於經濟、技術、外交、人員、價值的紐帶關係同樣強大並能可持續發展。聯合軍演為保持戒備態勢、提升互操作性以及維護韓半島的穩定作出貢獻。”

即將舉行的美韓首腦會談，在拜登看來最為重要議題的提問，坎貝爾表示，“此次將是拜登第二次與外國首腦面對面會晤。此次會談將成為深化韓美兩國合作關係的重要機遇。雙方將就尖端技術、經濟增長、國際衛生、地區安全、氣候變化應對、人員往來等交換意見。兩位領導人還將就與東盟的合作、與太平洋群島國家的合作、緬甸局勢等地區問題協調看法。對朝政策等朝鮮問題自然會成為議題。”

採訪中，坎貝爾還透露稱，“目前美國沒有擴大四國對話機制（Quad）的計畫”。他說，“自由繁榮的印太地區這一共同價值已被區域眾多夥伴接受，我們相信有方法繼續擴大區域合作，包括與韓國、東盟等域內其他夥伴的合作”。