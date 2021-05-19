極強氣旋陶特（Tauktae）襲印西岸

颶風陶特襲印度 至少61人死亡百餘人失蹤

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Mardi 18 mai 2021, après le passage du cyclone Tauktae, dans l’ouest de l’Inde
Mardi 18 mai 2021, après le passage du cyclone Tauktae, dans l’ouest de l’Inde © AMIT DAVE / REUTERS
作者： 法廣
7 分鐘

極端強烈氣旋陶特（Tauktae）襲擊印度西岸，造成至少61人死亡及越百人失蹤。印度總理莫迪19日視察故鄉古吉拉特邦災情後，宣布提供100億盧比援助。

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極端強烈氣旋陶特近日在印度仍飽受第2波新冠疫情衝擊之際襲擊西岸的馬哈拉什特拉省（Maharashtra）、古吉拉特邦（Gujarat）及拉吉斯坦省（Rajasthan）南部，甚至連新德里、北方省和哈雅納省（Haryana）等印度北部地區19日也受到強烈氣旋帶來的豪雨影響。

 

綜合《印度斯坦時報》（Hindustan Times）等印度媒體報導，陶特18日登陸古吉拉特邦肆虐後，19日上午已減弱為“特強氣旋風暴”（Very Severe Cyclonic Storm），但已在馬哈拉什特拉省沿海4個縣造成至少16 人死亡，近10萬人被迫離開家園轉移到安全地區。

印度新聞信託社（PTI）引述古吉拉特邦官員表示，陶特肆虐古茶拉底省12個縣，至少造成45人死亡；其中又以阿姆瑞里縣（Amreli）受創最為嚴重，據報有15 人死亡。

此外，陶特也侵襲印度西岸外海的鑽油平台和接駁船隻，印度海軍和海岸警衛隊18日展開搜救行動後，已把薩佳布山（Sagar Bhushan）鑽油平台的101名工作人員救出，在帕爾加爾鎮（Palghar）附近擱淺的接駁船GAL Constructor號上的137人也全數獲救；而另一艘已於17日沉沒的接駁船P305上的273人，也有184人獲救，還有89人失蹤。

印度海軍和海岸警衛隊表示，仍持續搜救在海上失蹤的百餘人。

印度總理莫迪19日搭機前往故鄉古吉拉特邦視察災情，並與同黨的省長魯帕尼（Vijay Rupani）等人討論後宣布，提供古吉拉特邦100億盧比的財政援助救災。

同樣受災的馬哈拉什特拉省，因非莫迪所屬印度人民黨（BJP）執政，似乎沒有獲得與古茶拉底省同樣的待遇。

但莫迪宣布，在陶特中喪生者家屬將獲得20萬盧比的賑災金，傷者可獲得5萬盧比的慰問金。

印度氣象局表示，陶特在接下來12小時將降為低氣壓，並在未來兩天持續向拉吉斯坦省東北部及北方省移動。

當陶特尚在印度北部肆虐之際，印度氣象局警告，新的熱帶氣旋雅思（Yaas）正在印度東岸的孟加拉灣生成，可能會在27日席捲印度東岸的奧里薩省（Odisha）和西孟加拉省（West Bengal）。

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