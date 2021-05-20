朝鮮高官施打中國製藥身亡 金正恩震怒下令：中國來的全都禁

日前傳出有朝鮮高官注射中國制藥品後不幸身亡，引起金正恩強烈不滿，要求朝鮮高級醫院禁用中國制藥品，甚至連中國制新冠疫苗也遭殃。

廣告 繼續瀏覽後續

根據南韓媒體《Daily NK》報導，近日，朝鮮一名60多歲的高級官員，因患有心臟病及高血壓住進平壤醫學院附屬醫院，但由於病情不佳，醫師決定替他注射被稱為“萬靈藥”的“硫胺素焦磷酸（cocarboxylase）”，但最後這名高官仍在施打後身亡。

據悉，這名醫師一開始是想要施打朝鮮國產藥品，但至今仍有許多人不信任朝鮮制藥品，因此在其他醫療人員的勸說下，最後改施打中國制藥品。

報導指出，這名高官相當受到金正恩信賴，金正恩發現高官注射的是中國制藥品後死亡，金正恩震怒不已，當場下令平壤高級醫療院所禁止使用中國制藥品。

此外，金正恩更要求將中國制Covid-19疫苗樣本從國內研究分析數據中移除，且不得再對其投入研究活動，轉而全力研發朝鮮國產Covid-19疫苗。

《Daily NK》為南韓網路媒體，以朝鮮消息為主要報導內容。據悉，1997年從朝鮮叛逃的脫北者、原朝鮮勞動黨黃長燁曾在該媒體擔任專欄作家，脫北者太永浩也曾透過該媒體談論南北關係。