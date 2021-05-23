敏昂萊：昂山素季將在近日出庭受審

緬甸國防軍總司令敏昂萊近日在受訪時表示，前文官政府領導人昂山素季“身體健康，並將在未來幾天內面臨法院審判”。這也是緬甸軍方今年2月發動軍事政變以來，敏昂萊第一次接受媒體採訪。

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緬甸軍方發動的這場政變不但遭到國際社會譴責，也在其國內引發了包括民眾示威，軍政府暴力鎮壓和地方民族武裝關係緊張等一系列問題。被扣的國務資政昂山素季此前因長期反對軍事專制而獲得諾貝爾和平獎，她是政變以來被拘留的4258人之一。在緬甸重回軍人統治後，昂山素季面臨的指控包括擁有沒有登記的無線對講機、違背新冠病毒限制規定、觸犯通信法和煽動公共騷亂等。據緬甸政治犯援助協會（AAPP）統計，截止5月21日，軍方安全部隊的鎮壓活動已導致812人死亡，5354人被捕。

敏昂萊20日在接受鳳凰衛視的採訪中說，“昂山素季的健康狀況良好。她在家裡，身體健康”。敏昂萊補充說，“她將在幾天後面臨法庭審判。” 採訪中，記者問他如何看待75歲的昂山素季的表現，敏昂萊回答說，“她已經儘力了”。他重申，緬甸軍方奪取政權是因為其認為昂山素季的政黨全國民主聯盟（NLD）在去年11月贏得的選舉中存在欺詐行為。但這一指控則遭到當時選舉委員會地駁回。敏昂萊說，軍方將舉行選舉，並且已經確定了對憲法的潛在修訂。他稱，如果這些修訂將是 “人民的意願”，就會進行。

近日，據緬甸新聞網站Myanmar Now報導，緬甸軍政府任命的選舉委員會將以2020年11月選舉欺詐為由，解散昂山素季領導的全國民主聯盟黨。據悉，昂山素季將於周一在首都內比都出庭。到目前為止，她只是通過線上出庭，還沒有被允許直接與她的律師溝通。軍政府以安全為由，不允許昂山素季與律師私下交談，因為面對每天的抗議、罷工和新的叛亂，軍政府還未能完全控制局勢。美歐多國現已就緬甸軍方發動軍事政變，推翻民選政府對其主要領導人和控制企業採取了系列制裁措施。

日本外交部長茂木敏充周五警告指，如果緬甸軍政府繼續使用致命武器對付反政變的民眾，日本將暫停所有對緬甸的援助。日本是緬甸最主要的援助國，在軍方發動政變後，日本已經凍結了對緬甸的新援助。歐盟外交事務與安全政策發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）周日還通過聲明表示，“歐盟重申，去年11月的選舉忠實地代表了緬甸人民的意願。這一點得到了所有獨立的國內和國際觀察員的確認。軍政府及其非法任命的選舉委員會成員的任何任意決定都不能取消這一點。”

馬斯拉里強調，“歐盟將繼續譴責一切推翻緬甸人民意願和改變上次大選結果的企圖。任何鎮壓或毫無根據的偽法律程序都不能賦予軍政府非法奪取權力的合法性。只有尊重人民的意願，才能使緬甸重新走上民主的道路，實現穩定和可持續發展。”