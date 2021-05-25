美國政府由於疫情警告國民“暫勿前往日本”

美國國務院24日以日本的新冠疫情為由，把對日本的旅行警告級別提高到了四個級別中最嚴重的“暫勿前往・建議撤離”（第四級）的勸告對象。此前為“謹慎考慮前往”（第三級）。

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此次上調旅行警告級別反映了美國疾病控制和預防中心（CDC）對目前流行病學分析結果。美國疾病控制和預防中心在主頁上警告稱，“即便是完成（新冠）疫苗接種的旅行者，或許也存在感染變異毒株並擴散出去風險，應避免所有赴日旅行”，表現了對日本流行猖獗的變異病毒的警惕,也表現了美國衛生部門對菅義偉政權是否能阻止新冠感染的擴大的擔心。目前在日本流行的新冠變異病毒有些地方在感染者中達到80%-90%。

日本外相茂木敏充針對此事指出：本次提高警戒水平，僅僅是勸告人們迴避前往日本，並沒有禁止在必要的場合來日本，也沒有限制日本人進入美國。

在談及美國這一措施對東京奧運會和殘奧會的影響時茂木敏充指出：支持實現奧運會舉行的美國的立場沒有改變，把旅行警告提高到四個級別中最嚴重的級別這一判斷，和美國派遣選手代表團參賽沒有關係。

關於選手以外的奧運相關人士的來日，茂木敏充指出：一般來說，不能想象只有選手來日，教練和其他的相關人員不來。

而美國彭博社就美國這一行動指出，“這是向奧運計畫投出了新的疑問。對於為舉辦東京奧運會等而說服國民和國際社會苦苦奮戰的日本政府而言，是一個更進一步的打擊”。