世衛首發：印度變種新冠全球至少53國家/地區發現

世界衛生組織甫正式宣布，全球至少在53個國家/地區發現印度變種新冠病毒 ,並列出它在哪幾個53個國家/及地區出現蹤跡。此乃該組織第一次做印度變種新冠病毒相關的宣布。

廣告 繼續瀏覽後續

印度變種新冠病毒受到嚴密監視。 世衛組織甫做正式的首次相關宣布，列出了它在53個國家/及地區出現蹤跡。 但根據非官方的跡象，它的存在可能至少還有另外七個國家。 根據世界衛生組織的說法，雖然這種變體更具傳染性，但研究尚未能顯示出，感染該病毒後，病情是否會更加嚴重。

此外，世界衛生組織在其報告中估計，上周新冠病毒新增病例和死亡人數繼續減少。

世衛組織的歐洲地區是過去7天內，新增感染和死亡人數下降幅度最大的地區，其次是東南亞。 在美洲，地中海東岸國家和非洲地區看到的病例數與前一周相似。

世衛組織的這項報告還指出，“儘管過去四周全球呈下降趨勢，但在全世界許多國家，新冠病毒感染病例和死亡人數仍居高不下，都有顯着增加。”

過去7天記錄的新增病例最高數字依序來自印度（1,846,055，下降23％），阿根廷（213,046，增加41％），美國（18 8,410，下降20％）和哥倫比亞（10 7,590，下降7％）。