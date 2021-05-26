美國白宮發言人普薩基25日在記者會上就東京奧運會的美國運動員代表團表示，將經過“基於新冠防疫措施的嚴格程序”派赴日本。美國稍早發布的旅行警告可能會影響各國派遣運動員代表團的判斷，其動向吸引了關注。美國白宮周二重申，支持日本今年夏季主辦奧運會的計畫。日本朝日新聞今天透過社論公開呼籲首相菅義偉停辦東奧，是首家表態認為今年夏天應停辦東奧的日本全國性媒體。

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美國稱奧運代表團赴日不受旅行警告影響。據共同社今天報道稱，美國白宮發言人普薩基25日在記者會上就東京奧運會的美國運動員代表團表示，將經過“基於新冠防疫措施的嚴格程序”派赴日本。她明確表示，這與國務院的旅行警告屬於不同框架，將維持派遣代表團赴日的方針。她強調“圍繞奧運會的美方立場沒有變化”，並重申支持日本為辦賽而努力的態度。

也有擔憂意見認為，美國發布的旅行警告可能會影響各國派遣運動員代表團的判斷，其動向吸引了關注。美國務院官員25日接受採訪時稱“日本政府承諾（在應對奧運事務上）與美國政府保持緊密聯繫”，認為正推進合作。普薩基強調“總統拜登正自豪地支援美國選手們”。對於因奧運訪日的美國人，她表示日本政府等正制定“特殊入境和移動的規則及手續”，致力於採取措施守護所有相關人員的健康。

普薩基就日本的情況表示，“面向奧運會，日本政府和國際奧委會（IOC）正在謹慎討論。日本政府強調公共衛生是優先事項。”

美媒對日本疫苗接種率較低和反對奧運會舉辦的民意呼聲高漲的報道增多，也存在質疑能否兼顧比賽和防疫措施的聲音。美國國務院24日把對日本的旅行警告級別提高到了四個級別中最嚴重的第四級“建議暫勿前往”。美國疾病控制和預防中心（CDC）警告稱：“即便完成疫苗接種的旅行者，或許也存在感染變異毒株並擴散的風險。”

據中央社今天報道稱，身為東京奧運官方合作夥伴的日本朝日新聞，今天透過社論公開呼籲首相菅義偉停辦東奧，是首家表態認為今年夏天應停辦東奧的日本全國性媒體。據社論指出，新冠病毒疫情不斷擴大，在東京等地實施的緊急事態宣言勢必將延長，“要求首相菅義偉冷靜地、客觀地觀察周遭狀況，做出今年夏天停辦（東奧）的決定”。

社論認為，應以民眾生命與健康作為最優先考量，現在無法保證舉辦東奧時疫情已平息，甚至還可能要對出現新變異病毒株加強警戒。東奧舉辦時預料將有超過9萬名外國人入境日本，即使不開放觀眾進場觀賽，加上志工等工作人員總共將會聚集約10幾萬人進入東京，在活動結束後再返回各自國家，“無法避免這種從世界各地將病毒帶進來，然後再散播到世界各地的可能性”。

IOC與東京奧運暨帕運組織委員會表示會做好“檢驗與隔離”，並強調已用這種方式舉辦過多場國際大型比賽，但奧運規模完全不同。

這篇社論也說，在疫情肆虐下，有選手無法參加預賽、順利接種疫苗與難以取得疫苗的國家已產生顯著差距，當然也會影響選手練習與比賽表現，讓奧林匹克憲章理念形同具文，“這樣也要辦奧運的意義何在？”

據中央社說，根據東京奧運官網的贊助商名單，朝日新聞屬東奧第3級贊助商“官方合作夥伴”。據日本出版社小學館旗下的新聞網NEWS Post Seven日前曾報道稱，日本有6間媒體分屬不同等級的東奧贊助商。

據路透社消息，美國白宮周二重申，支持日本今年夏季主辦奧運會的計畫，並支持美國運動員出賽，儘管日本出現新一波新冠感染病例，美國發出對日本的旅行警告。

白宮已經在4月日本首相菅義偉訪美期間發表了一份聲明，稱拜登支持東京為舉辦安全的奧運會所做的努力。但是，日本出現的第四波新冠病毒感染，導致美國國務院周一發出避免前往日本的警告。這項警告沒有具體提到定於7月23日開始的奧運會。日本官員說，他們預計這不會對奧運會產生任何影響。