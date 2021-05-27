台灣疫情續增 本土例過5000大關

據台灣中央流行疫情指揮中心今天宣布，台灣新增401例本土病例、4例境外移入，及266例校正回歸個案，今天本土個案中出現百歲人瑞確診者。台灣新冠肺炎本土個案超過5000人；國內新增13名死亡個案，死亡數再創新高，累積59人病逝。

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台灣報27日新增401例本土、266例校正回歸，本土個案超過5000人。據中央社今天報道稱，指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中表示，新增401例武漢肺炎本土病例，為190例男性，211例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於4月26日至5月26日。

個案分布以新北市177例最多，其次為台北市130例，桃園市18例，基隆市15例，高雄市14例，彰化縣10例，台中市7例，花蓮縣6例，宜蘭縣、新竹縣各5例、台東縣4例，屏東縣3例，嘉義市、連江縣各2例，苗栗縣、南投縣及雲林縣各1例。

陳時中進一步表示，校正回歸個案266例中，為140例男性、126例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於15日至26日；個案分布以新北市146例最多，其次為台北市101例，宜蘭縣5例，桃園市4例，彰化縣及台中市各3例，基隆市2例，嘉義市及台南市各1例。

該報道稱，綜上所有個案，其中萬華活動史相關152例、茶藝館相關25例、獅子會相關6例，其他已知感染源222例、關聯不明145例、疫調中117例。相關疫情調查持續進行中。