日本接種新冠疫苗601萬人中85人死亡

日本厚生勞動省26日宣布已確認接種新型冠狀病毒疫苗的人中有85人死亡。厚生勞動省已決定繼續接種疫苗，稱目前沒有重大的擔憂。

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厚生勞動省在26日舉行的一次專家會議上報告說，已確認到5月21日為止，在接受輝瑞疫苗的601萬6,200多人中，有85名接受接種者死亡，死亡者為年齡在25至102歲之間的男女接種疫苗者。

根據醫療機構的報告，年齡在65歲以上的老年人佔78％。

死亡的病因大致為：

1、出血性中風

2、心力衰竭

3、蛛網膜下腔出血

4、腦梗塞

5、老衰等

關於死亡與接種的因果關係，據說由於缺乏信息而無法評價或正在評價之中。

此外，在到本月16日為止所報告的接種後的癥狀中，符合國際評估指數的過敏反應有146例，約在4萬1,900件中有一件，國際評估指數的過敏反應頻度為100萬回中有24件。

對此，厚生勞動省決定繼續接種，稱目前沒有嚴重的問題影響接種。

而在5月27日，在日本宮崎縣又發生一起接種疫苗後的死亡事件，目前詳細情況還沒有公布。

美國莫德納製造的新冠疫苗從5月24日開始接種，現在正在對自衛隊員中接受接種的約1萬人進行副作用調查。