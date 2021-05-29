印度支持美國 進一步調查新冠肺炎病毒起源

印度斯坦時報（Hindustan Times）今天引述印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）談話說，由世界衛生組織（WHO）召集有關調查新冠肺炎病毒起源的全球研究，“是重要的第一步”，但還需要更多的數據和研究，才能獲得可靠的結論。

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據中央社今天報道說，美國總統拜登呼籲進一步調查新冠肺炎的起源，印度昨天公開支持，並指出，世界衛生組織召集調查病毒起源的全球研究及後續進一步研究。在沒有點名中國之下，印度外交部發言人巴格奇表示，世衛組織提出調查報告的後續行動和進一步研究，值得所有人的理解和合作。

在多國的壓力下，世衛組織領導的小組今年1、2月前往武漢及周邊調查4個星期，並在3月底發表一份報告指出，武漢肺炎病毒可能從蝙蝠透過另一種動物傳染給人類，“病毒極不可能透過實驗室事件外泄”。但世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）坦承，調查研究小組表達了他們在獲得與武漢濕貨市場（華南海鮮市場）爆發等有關原始數據方面遇到困難，“無法充分評估實驗室外泄（病毒）的可能性”，因此還需要更多數據和研究來獲得更可靠的結論。

世衛組織正在審查這份報告中的建議，以期為秘書長準備一份有關進行下一步病毒起源研究的提案。

不過，中國一直在阻撓和拒絕外界對武漢實驗室與病毒起源之間是否有關連的調查。

美國總統拜登日前要求情報部門加倍努力找出疫情源頭，在90天內向他報告。拜登並敦促中國參與全面、透明、以證據為基礎的國際調查，提供所需的相關數據與證據。

不過，中國稍後批評美國是在發揮“政治作用”，並再度否認這波新冠肺炎全球大流行是來自武漢研究室外泄的病毒。

中央社說，科學報導作家韋德（Nicholas Wade）引用一些研究支持病毒是從實驗室外泄的論點，包括病毒若是從雲南的蝙蝠身上發現，如何能傳播到1500公里外的武漢？而且與嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）病毒不同，武漢肺炎病毒似乎已完全進化成針對人類的最佳病毒。還有專家說，中國是世界上人口最多的國家，但自武漢疫情爆發以來，就未再發生新一波感染，這加深了中國可能掌握什麼線索的質疑。