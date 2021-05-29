台灣疫情新報：疫情趨向平坦但未見下降趨勢

台灣今天報告新增327例新冠病毒確診病例，其中320例本土、7例境外移入、166例校正回歸個案，新增21例死亡創單日新高。

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據中央社今天報道稱，台灣中央流行疫情指揮中心今天的宣布，今天新增的320例本土病例，為169例男性、151例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年5月7日至5月28日；另校正回歸個案166例中，為90例男性、76例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月6日至5月27日。

陳時中指出，綜上所有本土個案共486例，以新北市224例最多，其次為台北市168例，台中市33例，桃園市19例，基隆市14例，台東縣、宜蘭縣各5例，花蓮縣、嘉義縣各4例，苗栗縣3例，新竹縣及彰化縣各2例，雲林縣、高雄市及新竹市各1例。其中萬華活動史相關36例、茶藝館相關2例，其他已知感染源158例、關聯不明49例、疫調中241例。相關疫情調查持續進行中。

根據台灣指揮中心統計，截至目前國內累計47萬287例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含42萬6915例排除），其中7806例確診，分別為1133例境外移入，6620例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另20例（案530、1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530、2599、3459、3921、3975、3989、3990、3991、4059、4726、5841、7096）移除為空號。確診個案中99例死亡。

據指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

就台灣新冠肺炎病毒疫情升溫，連日校正回歸新增個案都超過百例，指揮中心指揮官陳時中今天表示，校正回歸後柱狀圖顯示，疫情趨向平坦，但未見下降趨勢，坦言這狀況不太好，顯示疫情仍穩定處於一定確診病例以上，沒看到有往下的趨勢。據陳時中指出，整體檢驗速度還要再加強，才能儘快釐清個案狀況，相關措施已經漸漸看到效果，但速度仍不夠快。

據中央社說，不過，陳時中指出，從整體發病日情況來看，疫情確實有稍微往下、趨緩一點，未來仍須持續研判。