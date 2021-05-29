首爾服裝店掌摑門 比利時駐韓大使夫人放棄豁免權

比利時駐韓國大使館5月28日通過臉書介紹稱，涉及首爾服裝店掌摑門事件的駐韓大使雷斯庫伊（Peter Lescouhier）的夫人在韓國警方的要求下放棄了外交豁免權。但比利時方面向韓國外交部表示，只在警方調查上部分放棄豁免權，預計比利時大使夫人相雪秋（Xiang Xueqiu）不會在韓國受到懲罰。

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雷斯庫伊的夫人相雪秋涉嫌4月9日在首爾市龍山區一家服裝店擊打一名店員的後腦勺，並掌摑阻攔她動手的店員，被警方立案。案發後相雪秋住院，4月23日出院，警方曾向大使館詢問她是否放棄外交豁免權。韓國MBC電視台22日通過新聞報道公開了事發時的監控錄像。當時，相雪秋並沒有購買任何商品便離開了賣場。隨後，一名身着粉紅色衣服的店員追了出去。

據悉，因為相雪秋穿着和店鋪內所售賣的款式相同的衣服，所以店員誤解她沒有結賬於是追出去確認。得知是誤會後，店員向相雪秋道歉返回了賣場內，相本人則追了回來與店員發生爭執。從監控錄像中看，相雪秋推搡着店員，即使其他店員進行了勸阻也無濟於事。她不斷用手對店員指點，最終揚起手臂打了店員巴掌。

經事後公布的照片顯示，該店員的臉頰被打得紅腫，當即便報了警。據了解，相雪秋，1958年出生於中國北京，與雷斯庫伊在中國相識，2018年與外派到韓國的丈夫一同抵達首爾，並在當地以道教養生操專家教授太極拳。由於該事件受到高度曝光，韓國外交部事後還向比利時大使館提出了正式抗議，強烈要求防止此類事件的再次發生。雷斯庫伊22日通過使館臉書賬號發文，做出正式致歉，並表示將儘快安排夫人接受警方調查。

比利時駐韓國大使館29日還再次發文表示，比利時外交部應韓國警方請求決定如上，如有需要，比利時理當持續配合韓方調查。大使館稱，比利時外交部已經證實，相雪秋已經以私人見面形式向兩名店員就自己在服裝店內令人無法容忍的所作所為當面道歉。大使館還稱，已經確認大使夫人在健康好轉後立即到案認真接受警方調查。

據韓聯社報導，但韓國外交部官員指出，比利時方面向韓方表示大使夫人在配合警方調查上部分放棄豁免權，這並不包含受警方調查後出庭受審、被處罰等環節。大使館稱，由於當前的情況，雷斯庫伊難以充分履職盡責。考慮到相雪秋向受害者親自道歉並接受警方調查，比利時外交大臣索菲·維爾梅斯（Sophie Wilmès）認為在今年夏天結束雷斯庫伊的任期最有利於兩國關係。據悉，相雪秋也很可能隨丈夫一同回國。