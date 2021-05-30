印陸軍參謀長：正以堅定和不升級方式與中國打交道

印度陸軍參謀長納拉萬（MM Naravane）5月29日就印中兩軍在實際控制線（LAC）的緩和局勢進程發表講話稱，印方正以 “堅定”和 “不升級”的方式與中國打交道。在分享地面局勢的細節時，他表示，印軍在拉達克邊境有足夠的部隊部署，並正在堅守“高海拔地區的所有重要區域”，以應對任何形式的突發事件。

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納拉萬在接受印度報業托拉斯（PTI）採訪時說，“我們非常清楚，在所有摩擦點脫離接觸之前，不可能發生緩和。印度和中國已經簽署了一些邊界協議，但這些協議都被解放軍單方面違反。”他說，“印度軍隊非常清楚，不允許喪失領土或單方面改變現狀。我們正以堅定和非升級的方式與中方打交道，確保我們在拉達克東部的主張的神聖性。”

納拉萬稱，印度軍隊目前正堅守在高海拔地區的所有重要區域，有足夠的人員以 “儲備”的形式來應對任何突發事件。他說，“我們非常清楚，在所有摩擦點脫離接觸之前，不可能發生緩和”。他補充說，“儘管我們希望實際控制線（LAC）的和平與安寧，並對啟動建立信任措施持開放態度，但我們仍然為所有的突發事件做好準備。”

納拉萬不忘說，印度對與中國 “啟動建立信任措施”持開放態度。他說，“北部邊境的局勢得到了控制，未來幾輪與中國的軍事會談將側重於恢復2020年4月的原狀。”在納拉萬講話前，當地有報道稱中方拒絕印度進入達普桑盆地（Depsang Plains）、高格拉（Gogra）、溫泉（Hot Springs）和典角（Demchok）地區。有些報道甚至聲稱，雙方在實際控制線發生了滲透企圖和小規模對峙。對此，印度陸軍發表了一份澄清聲明，否認所有這些說法。

納拉萬強調，“據澄清，在2021年5月的第一周，印度和中國軍隊在東拉達克的加爾萬山谷（Galwan Valley）沒有發生這樣的小規模對峙。這篇文章似乎是受消息來源的啟發，他們可能試圖破壞正在進行的早日解決東拉達克地區問題的進程”。