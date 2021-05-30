新冠肺炎：台灣今報新增266例本土案

據台灣中央流行疫情指揮中心宣布，今天台灣新增355例新冠肺炎病毒確診病例，其中266例本土病例、無境外移入，89例校正回歸個案。

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據中央社今天引述台灣中央流行疫情指揮中心宣布，30日國內新增266例本土病例、89例校正回歸個案。

據指揮中心指揮官陳時中下午說明，今天新增266例新冠肺炎本土病例，為123例男性、143例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於14日至29日。校正回歸個案89例，42例男性、47例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於13日至27日。

綜上所有本土個案共355例，以新北市193例最多，其次為台北市85例，桃園市24例，苗栗縣、台中市及彰化縣各9例，基隆市8例，花蓮縣6例，南投縣4例，嘉義縣3例，連江縣、台東縣、宜蘭縣、新竹市及高雄市各1 例。

陳時中說，本土個案355例，其中萬華活動史相關20例、茶藝館相關1例，其他已知感染源118例、關聯不明47例、疫調中169例。相關疫情調查持續進行中。

據陳時中認為，現在校正回歸數件數降低，意味檢測及申報速度漸漸跟上來，再加上健保申報系統，希望這周能用健保即時申報系統，取代原來通報系統，他強調陽性個案還是須直接通報，能更迅速掌握整體病人狀況。

據台灣指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。