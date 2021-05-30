巴基斯坦:“純潔國度”不可隨意示愛

在有着“純潔國度”美譽的巴基斯坦，宗教保守主義是2億2千萬居民中大部分人的規範。當眾示愛也會妨礙他人。一對年輕情侶在客機上公開親吻，引起軒然大波。

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據本台RFI法文網2021年5月30日星期天上線的消息，在南亞國家巴基斯坦，公民社會積極分子ˎ 女權主義者數十年來一直試圖打破某些父權制社會的準則，他們面對的是大量最正統派主義者。幾天前，一對情侶在客機上接吻引發激烈爭議，社交媒體上也激起了熱火朝天的辯論。

本台RFI記者索尼婭（Sonia）周日早上發自南亞（Asie du Sud）的報道說，10天前5月20日，巴基斯坦“藍天”航空（Airblue）的一家客機，從南部大城市卡拉奇（Karachi）啟航飛向首都伊斯蘭堡（Islamabad）。機上的氣氛因一對熱戀中的年輕情侶公開親吻而變得緊張。部分乘客憤怒地向空姐投訴，要求立即結束接吻的場景。人們可以想象，尷尬的空姐告知這對年輕人其他乘客的投訴，並要求他們停下來。但這對戀人不聽，他們回復說，沒人可以強迫他們停止接吻，而且，他們在整個飛行期間繼續接吻。空姐只得為他們提供了一條毯子，以避免造成其他乘客不滿。

Image RFI Archive - Un couple sur une plage au Pakistan, le jour de la la Saint-Valentin (image d'illustration). AFP - ASIF HASSAN / Image RFI Archive

班機抵達後，一名年輕律師怒形於色，這對情侶的態度讓他勃然大怒。他投訴機組人員未能阻止這對年青的情侶公開示愛。爭論由此而始。

“藍天”之吻

在網絡媒體上，網民們以幽默方式各抒己見，有人支持這對情侶，有人支持正統派律師。“藍天”航空之吻(Airblue Kissing)成了熱門主題。每個人都以自己的方式在開玩笑。有人嘲諷這對情侶正在接吻給保守派乘客所造成的衝擊，有人貼出印度寶萊塢風格電影的情感片段，還有人呼籲應該給空姐頒獎。

Image RFI Archive - Airblue Wikimedia Commons / Image RFI Archive

此類事件已經不是首次成為爭議中心。三月份時，兩名大學生在巴基斯坦東部大城市拉合爾大學（Lahore）校園求婚。他們想要浪漫一刻，年輕女生膝蓋在地，向其男友求婚。之後，兩人相擁在一起，花束在手。這個場面被攝影了下來，並放在社交媒體上分享。而後果則如影隨形。兩人隨即因“嚴重違反行為守則”而遭大學開除。這兩名大學生還說，收到了來自網絡上的威脅。但他們表示，並沒有犯任何錯誤，也不感到遺憾。

輿論分裂

通過上述兩樁事件，人們可以感覺到主要是來自年輕人的叛逆之風，與倫理和宗教守則逆向。在巴基斯坦，情侶不論是否已婚公開示愛，這在文化和宗教上都是被認為不可接受的。但這兩樁事件引起熱烈辯論，顯示巴基斯坦社會對情投意合的兩名成年人是否可以公開展現自己的感情，還有公開接吻是否有違道德風範存在分歧。

社會分化

在一個糅入了宗教保守主義的巴基斯坦社會，人們確實可以看到這個國家的兩個面孔。一部分社會是保守的和正統的，另一部分則是自由的和進步的，尤其是精英。這些人在國外的最高學府受到過高等教育。這也揭示了在一個連公開接吻都能激起熱情的“純潔國度”里的社會分化。