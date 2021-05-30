Covid-19病毒正在泰國監獄裡擴散

泰國面對正在監獄裡爆發的Covid-19疫情，已有數萬名囚犯確診，當局尋求控制危機的手段。

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據本台RFI法文網2021年5月30日星期天上網的消息，泰國人滿為患的監獄中正在爆發Covid-19疫情，引起輿論意識到該國的羈押條件。

Image RFI Archive - Le Covid-19 se propage dans les prisons thaïlandaises surpeuplées. Ici, la prison centrale de Klongprem à Bangkok, le 11 mai 2021 alors que la Thaïlande est débordée par l'épidémie en milieu carcéral. REUTERS - Jorge Silva / Image RFI Archive

本台RFI記者卡羅爾（Carol）周日早上發自曼谷的報道說，泰國有超過2萬5千名囚犯在最近數周里檢測呈陽性，占監獄犯人總數近8%。那裡的勢態如今似乎已經失去了控制。人滿為患的監獄常態造成情勢更加惡化。

犯人們席地而睡

國際人權聯盟認為，泰國監獄裡的囚犯人數超過30萬，是其監獄正式設計收容能力的兩倍半。由於缺少放床的空間，犯人們甚至是席地而卧。泰國司法部長本人曾形容說，監獄裡睡覺的空間不比棺材大。讓染疫的犯人和健康的囚犯分開幾乎不可能。

提前釋放是人道

提前釋放犯人為減少監獄擁擠狀況之道。泰國監獄內的當前狀況被一名於近期剛剛獲釋的年輕女政治活動積極分子RUNG所披露。這名支持改革君主制的泰國女青年告訴媒體，她在監獄裡染病，當局被迫對犯人展開檢測，揭示疫情已持續數周之久。

Image RFI Archive - A dog that has been trained to sniff out the coronavirus disease (COVID-19), screens a sweat sample at Chulalongkorn University, in Bangkok, Thailand May 21, 2021. REUTERS - JORGE SILVA / Image RFI Archive

泰國可能有特赦

當前危機如此嚴重，迫使泰國衛生部正在考慮對五萬名囚犯開恩，予以皇家特赦，尤其是會恩准那些對病毒抵抗力較弱，患有健康問題的囚犯。