印陸軍參謀長：四方對話既不打算也不試圖成為軍事聯盟

印度陸軍參謀長納拉萬（MM Naravane）近日在受訪時表示，一些國家將四方安全對話機制（Quad）描述為一個軍事聯盟的擔心是沒有根據的。他說，該機制旨在成為一個研究印太地區具體問題的多邊組織。

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納拉萬向印度報業托拉斯（PTI）表示，“四國安全對話機制既不打算也不試圖成為一個軍事聯盟。它的目的是成為一個多邊集團，專註於印太地區的具體問題。”他強調，“一些國家將四方安全對話機制描繪成一個軍事聯盟，以引起毫無根據的恐懼，但沒有具體的證據表明這一點。”

中俄兩國此前都曾對由美日印澳主導的這一新興區域性倡議給予批評和質疑。俄羅斯外交部長拉夫羅夫上個月在談到亞洲出現的新興聯盟時使用了 “亞洲版北約”一詞。這被認為是暗指四方安全對話機制。納拉萬在採訪中還提到了今年3月舉行的四方對話首次領導人峰會。該峰會承諾加強區域合作，應對目前的挑戰，這些挑戰不限於軍事和國防合作，而是包括印太地區面臨的所有安全挑戰。

納拉萬說，“四方安全對話機制相信一個自由和開放的印度洋-太平洋，一些次級問題構成了其運作的基礎，如新冠疫情的健康和經濟影響、氣候變化、網絡空間、基礎設施發展、反恐和人道主義援助及救災”。他還解釋說，“北約作為一個軍事聯盟的起源在於第二次世界大戰結束和蘇聯解體之間存在的兩極對抗的世界秩序”。他補充說，四方安全對話機制的目標不是成為一個軍事聯盟。

隨着該機制的不斷發展，印度一直堅持表示，四方安全對話機制不針對任何國家。印度總理莫迪在參加2018年新加坡香格里拉對話會上的講話中闡明了印方對印太地區的態度。他說，包容性、開放性以及東盟的中心地位和統一性是印度的印太願景的核心所在。他指出，東盟組織是印太地區的一個關鍵利益攸關方。