日本捐贈124萬劑AZ疫苗今運抵台灣

日本捐贈給台灣的124萬劑英國AZ疫苗，今天下午1時58分由日航班機運抵台灣桃園機場，這是日本首度直接供應疫苗給海外；對疫情不斷升溫，極度欠缺疫苗的台灣來說，堪稱及時雨。據了解，除了這批疫苗之外，日本接下來還將繼續分批提供疫苗給台灣，總數還沒有決定。

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台灣政府高層今天透露這次接受捐贈疫苗的始末指出，駐日代表謝長廷5月24日邀請美國駐日大使楊舟（Joseph Young），及前安倍首相輔佐官薗浦健太郎等人到官邸餐敘，席間討論到疫情時，薗浦健太郎提議，可以將日本的AZ疫苗提供給疫情正在升溫的台灣，美國大使楊舟認同這是不錯的方法。

謝長廷於是向總統蔡英文總統回報，蔡英文則指示國安與外交系統總動員，包括副總統賴清德、外交部長吳釗燮、駐日代表謝長廷、台日關係協會會長邱義仁，都分別透過各種管道，與日方聯繫洽談。蔡英文也透過自己的日本人脈，打國際電話跟老朋友交換意見，得到的回應很一致，就是日本一直感念311震災時台灣的援助，以及去年口罩物資的支援，會儘力且儘快促成疫苗跨海到台灣。

日本外務省起初考慮透過COVAX平台提供台灣疫苗，但前首相安倍晉三等人認為，那樣太耗時。台灣方面則表示，數量再說，最重要的是提供的時效要快。因此，日本政府改變方針，不透過COVAX提供，而是以台日之間互相支援的名義提供疫苗。

台灣高層透露，這項計畫從頭到尾都是最高機密，是國安與外交系統全面總動員的「十日寧靜作戰」。短短不到10天，台日美三方達成共識，台日雙方密切聯繫，也反覆與AZ協商修改契約， 今天這批疫苗終於抵達台灣。

日本之前與AZ藥廠簽約，今年內共要取得1億2000萬劑AZ疫苗，但因海外有報告顯示，少數人施打後出現血栓，所以日本政府不將AZ列為公費施打的疫苗。

另外日本與美國輝瑞藥廠已簽約今年內取得1億9400萬劑，與美國莫德納藥廠也簽約在9月底之前取得5000萬劑。即使提供124萬劑AZ疫苗給台灣，不至於對日本國民的疫苗接種造成影響。

國台辦發言人馬曉光今天針對日本捐贈疫苗給台灣表示，台灣新冠疫情暴發以來，陸方多次表示願意盡最大努力，向台灣民眾提供被世界衛生組織納入全球「緊急使用清單」的大陸疫苗。上海復星醫藥集團也表示，願意將他們參與研發和代理的德國BNT疫苗服務於台灣民眾。

他說，「台灣民眾都明白，當前只有接受安全高效、數量充足的大陸疫苗才能有效抵禦病毒侵襲。」並說，「是早一天建立島內民眾免疫屏障重要，還是繼續玩弄兩岸政治對抗的把戲重要？民進黨當局必須向廣大台灣民眾作出回答。」

國民黨主席今啟陳今天表示，感謝在疫情嚴峻下，所有對台灣的善意；而日本捐贈的疫苗數，遠高於政府目前所掌握的疫苗數，這證明了政府若能開大門、納善意，有助於台灣更快取得國際認證的疫苗，也證明政府疫苗採購能力，急需要國際與民間的幫忙與協助。