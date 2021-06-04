日本援台疫苗到了 美國的或明天到

日本政府拍板提供台灣124萬劑AZ疫苗，今(4)早疫苗專機已起飛，並於稍早13時58分降落於桃園機場。台灣媒體盛傳美國要捐贈的疫苗也即將明天抵台。運送疫苗的JL809班機於日本時間10點左右起飛，flight radar飛機觀測網站，更是吸引了超過六萬人觀看飛機動向。

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據新頭殼今天報道稱，日本124萬劑AZ疫苗完美落地，13時58分抵達桃園機場。

據該報道，台灣駐日代表謝長廷今早頂着雨前往機場全程目送疫苗上機離開，確保一切流程，他表示也對機場工作人員冒雨裝貨表示感謝。

運送疫苗的JL809班機於日本時間10點左右起飛，flight radar飛機觀測網站，更是吸引了超過六萬人觀看飛機動向，飛機稍早於13時58分抵達桃機。

該報稱好消息不斷！美國捐贈疫苗明日到？台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說：歡迎！

據中央流行疫情指揮中心今(4)日表示，日本政府提供124萬劑AZ疫苗已於今日下午1時58分平安運達桃園國際機場。指揮官陳時中今在記者會現場表達對日本的謝意，有記者追問，是否明日美國要捐贈的疫苗也即將抵台？陳時中未正面回答，僅表示台灣被美國列在700萬劑疫苗捐贈的對象，他對這個作法表示歡迎且感謝。

新頭殼說，近期台灣疫情嚴重，而國產疫苗目前仍值2期臨床實驗，加上全球都在搶疫苗、以及中國干擾導致國際疫苗抵台時間與數量均在不確定的狀況。而在此時日本提供了124萬劑的AZ疫苗給台灣，陳時中形容這是及時雨，也表達這是台日兩國之間人民長久情誼的表現。現場媒體詢問，傳聞美國捐贈疫苗將抵台，是否能證實？陳時中表示，美國準備捐贈東南亞700萬劑疫苗，他對台灣也在捐贈名單表達感謝。也對美國有這樣的作法非常歡迎，至於美方疫苗是否明日抵台，陳時中未正面回應。