印度增造6艘先進潛艇 指因應中國威脅

印度國防部批准4300億盧比的興建6艘先進潛艦案，是首次透過戰略夥伴關係模式在印度興建先進潛艦，以強化印度海軍應對中國軍事的能力。印度海軍建艇的外國合作，包括法國，德國，西班牙，俄羅斯以及韓國。

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印度國防部4日批准“印度P75號”專案計畫中以4300億盧比興建的6艘先進潛艦案。印度國防部發出聲明說，這是一項具有里程碑意義的批准，因為這是在戰略夥伴關係模式下處理的第一起軍事裝備建構案。

據中央社今天報道稱，印度為吸納外國軍事技術並在本土生產，推出所謂戰略夥伴關係模式，以做為印度戰略合作夥伴（外國）在本土製造的主要國防平台，並由外國原始設備製造商與印度合作夥伴在印度建立生產設施。印度國防部的聲明指出，這將是最大的“來印度製造”（Make in India）項目之一，有助更快、更重要地獲取技術，並為印度的潛艦製造創造一個分層的工業體系。從戰略角度來看，這將有助印度減少目前對進口的依賴，並逐步確保更佳的自力更生能力。

由印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）領導的國防採購委員會，昨天批准代號為“印度P75號”專案計畫（P-75 India）的6艘潛艦建造案，預料印度海軍很快就會發送建議需求書（RFP）。在P75號計畫下，印度2005年與法國簽約採購6艘鮋魚級（Scorpene）潛艦，並由法國協助印度自行建造，總價37.5億美元。第一艘卡瓦里（Kalvari）號已於2017年12月服役，最後一艘預計明年服役。

這6艘新潛艦建造計畫，也是1999年由印度內閣安全委員會批準的30年潛艦建造計畫的一部分，將採用絕氣推進系統（AIP），讓潛艦可在水下停留更久時間。據印度國防部表示，隨着P75號專案計畫全部批准通過，象徵印度30年潛艦建造計畫的目標又邁前一步。

該報道稱，印度海軍計畫建造一支由18艘常規動力潛艦和6艘核動力潛艦所組成的水下部隊；印度政府並於2015年批准興建6艘核動力潛艦的計畫，調整30年潛艦建造計畫。

據該報道，印度國防部已於2020年1月批准國營馬札岡船塢公司（Mazagon Dock）和L&T等2家印度公司，以及法國海軍集團（French Naval Group）、德國蒂森克虜伯集團海洋系統公司（Thyssenkrupp Marine Systems）、俄羅斯魯賓設計局（Rubin Design Bureau）、西班牙納凡蒂亞公司（Navantia）及韓國大宇造船與海洋工程公司等外國造船廠參與P75號計畫。