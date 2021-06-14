亞洲新一波疫情 干擾全球航運和晶片供應鏈

在西方國家經濟強勁復蘇之際，疫苗接種計畫才剛起步的亞洲國家爆發了新一波新冠肺炎疫情，這正對全球供應鏈造成新的瓶頸，可能推升產品價格，並拖累後疫情時代復蘇。

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位於中國深圳、全球數一數二繁忙的一座港口，日前爆發疫情已導致拖慢全球航運，台灣和馬來西亞這兩個半導體供應鏈重要環節的疫情擴大，也讓全球晶片短缺困境更加惡化。

這些新問題加劇了通膨擔憂；中國和美國日前發布的生產者物價指數（PPI）和消費者物價指數（CPI）年比增幅分別為十多年來最大。如果這些問題持續下去或甚至進一步惡化，可能拖累全球成長。

經濟學人智庫（EIU）駐香港全球貿易首席分析師馬洛（Nick Marro）表示：“在當前全球貿易復甦升溫的脆弱時刻，卻出現這個問題。”

經紀商表示，在爆發疫情的中國深圳鹽田港，有些貨輪必須等待長達兩周才能裝貨，大約有16萬艘貨輪都在排隊等著裝貨。

據Freightos波羅的海指數（FBX），從中國運到美國西岸的40呎貨櫃運輸價格已躍漲至6千341美元，比今年初大漲63%，更是去年同期的約三倍。

目前還不清楚供應鏈緊張局面何時會消退，因為許多亞洲政府正致力消滅疫情，即使這也意味著承受短期的經濟苦。

里昂證券（CLSA）台灣研究主管陳鈞寧表示，現在當務之急是抑制特定企業的疫情爆發情況，別讓疫情進一步向外擴散；如果這些公司無法遏止疫情，將面臨更嚴重的干擾。