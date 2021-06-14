澳洲護衛艦將參加英航母打擊群在印太演習

自堪培拉方面消息，澳大利亞海軍護衛艦將與英國“伊麗莎白女王號”航母打擊群一起在印太地區進行海上演習。該航母打擊群中參與護航的還包括來自美國、荷蘭的艦艇。

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據《悉尼先驅晨報》和《世紀報》6月14日報導，澳大利亞總理莫里森在上周末與美國總統拜登和英國首相約翰遜會面期間，就加強三國軍事合作進行了討論。報導指，澳大利亞護衛艦將在幾周內加入“伊麗莎白女王號”航母打擊群的護航隊伍中，在南海開展行動。其將包括對區域內的港口進行訪問。

雖然澳大利亞國防部並未透露將派哪些艦艇與英國艦隊一起通過南海，但澳洲皇家海軍司令哈蒙德（Mark Hammond）周日證實，護衛艦“巴拉瑞特號”（HMAS Ballarat）和“帕拉馬塔號”（HMAS Parramatta）將與該地區的夥伴國家進行“重要的海軍對海軍的接觸”。

哈蒙德說，“這兩艘澳新軍團級護衛艦已經出發前往東南亞和東北亞進行為期兩個月的部署。”參與談判的澳大利亞消息人士將美國在經濟脅迫問題上的更強硬立場，描述為在康沃爾舉行的七國集團峰會上取得成果的“非常好的第一步”，以振興世界貿易組織並對抗中國的貿易威脅。

“伊麗莎白女王號”航母打擊群正在地中海航行，預計將在未來兩到三周內穿過南海。其間，該打擊群的艦隻預計將訪問印度、日本、韓國、新加坡等40多個國家，參與70多項任務，例如與印度軍隊在印度洋進行一系列演習。

莫里森將於周二到訪巴黎，與法國總統馬克龍就安全問題進行會談，包括澳大利亞與法國海軍集團的900億澳元潛艇合同後續問題。