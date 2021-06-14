韓外交部：韓方參與的G7擴大會未討論涉華問題

自首爾方面消息，韓國外交部第二次官（副部長）崔鍾文6月14日接受採訪時就七國集團峰會聯合公報提及涉華問題一事表示，韓國等受邀國參與的三場擴大會議並未討論相關問題。

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據韓聯社報導，與七國集團峰會聯合公報不同，韓國署名的峰會部分聲明只強調民主和人權，沒有具體提及特定國家。崔鍾文稱，美國是韓國唯一的同盟國，韓美同盟是韓國外交與安全政策的基石。與此同時，中國是韓國的近鄰和最大的貿易對象國。他指出，在此基調下，韓國政府在國際社會討論涉華問題時保持一貫的態度和立場。

七國領導人溝通公報呼籲進行“及時、透明、由專家主導、以科學為基礎的世衛組織召集的第二階段新冠病毒起源研究，包括按照專家報告的建議在中國進行”。公報並敦促中方尊重人權和基本自由，特別是在新疆地區，以及載入《中英聯合聲明》和《基本法》的香港高度自治承諾。七國首腦還強調台灣海峽和平與穩定的重要性。

值得一提的是，與會的韓國總統文在寅原計畫藉此機會在會議期間與日本首相菅義偉舉行首次雙邊會談，以改善兩國關係。他13日向媒體表示，“與菅義偉首相的首次面對面會談是一個寶貴的機會，這可能成為韓日關係的一個新起點。”他續指，“令人遺憾的是，（交流）未能以會議的方式呈現”。

韓國外交官員介紹稱，文在寅在峰會期間同英國、歐盟、德國、法國、澳大利亞領導人分別舉行雙邊會談，取得了重大的外交成果。韓方始終保持開放態度，曾期待日方以積極態度與韓方對話，但日方以韓國定期實施的“東海領土守護演習”為由取消會談，令人遺憾。

日本官房長官加藤勝信則在周一的記者會上否認，日本和韓國政府曾初步同意在七國峰會期間舉行領導人會談。 他透露指，已通過東京和首爾的外交渠道向韓國政府提出抗議。加藤勝信說，“不僅與事實相悖，而且報告的片面分發也令人極為遺憾，我們立即向韓國方面提出抗議”。他解釋說，由於時間安排和其他原因，無法藉機舉行日韓峰會。

就東京奧運會地圖將獨島標為日本領土的爭議問題，崔鍾文當天在採訪中說，雖然行之不易，但韓方將繼續向日方施加壓力。對於處理福島核廢水和構建韓日協商機制的問題，他強調，韓國願以任何形式與日本進行雙邊接觸，日方應就此提供充分信息。