埃爾多安訪阿塞拜疆 簽署“舒沙宣言”

土耳其總統埃爾多安6月15日訪問外高加索重要盟邦阿塞拜疆，並且走訪納戈爾諾．卡拉巴赫地區具象徵意義的城鎮舒沙，成為當地在被佔領28年收復之後，首位造訪的外國元首。

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外高加索鄰國阿塞拜疆、亞美尼亞去年9月27日為納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh）而開戰，雙方激戰6周造成約6000人喪生後，同年11月10日在俄羅斯斡旋下停火，亞美尼亞簽下屈辱協議，移交爭議地區大片土地給阿塞拜疆，包括歷史古城舒沙（Shusha ）。

土耳其《自由日報》（Hurriyet Daily News）報導，矗立懸崖峭壁上的舒沙距納卡區首府斯捷潘納克特（Stepanakert）約10公里，位在連接納卡區和亞美尼亞的要道上。阿塞拜疆軍去年11月奪下這座要塞，成為戰爭的關鍵轉折點。

結束北大西洋公約組織（NATO）高峰會行程的埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）於15日清晨抵達阿塞拜疆首都巴庫（Baku）。《每日晨報》（Daily Sabah）報導，阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）下午和埃爾多安同車共赴舒沙，在當地進行正式歡迎儀式。

於阿塞拜疆境內的納卡區，國際公認是阿塞拜疆共和國一部分，卻因居民在種族上屬亞美尼亞人而存在分離主義勢力。“雙亞”1988到1994年就曾為納卡區打過一仗，亞美尼亞支持自稱建國的納卡區，但沒有任何聯合國成員曾經予以承認。

戰略重要性之外，舒沙還有諸多歷史遺址，對亞塞拜然而言，在歷史和文化上具象徵意義，有“納卡珍珠”之稱。當地於1992年5月8日遭亞美尼亞佔領，埃爾多安成為阿塞拜疆軍隊去年收復後，首位造訪舒沙的外國領導人。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，兩國簽署“舒沙宣言”（Shusha Declaration），在聯合防衛和軍事互助等方面加強合作。