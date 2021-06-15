曾在美從事間諜活動 新加坡學者遭遣返後再被拘

據《聯合早報》6月15日報導，早前為中國從事間諜活動、之後被遣返回國的新加坡籍男子姚俊威（Dickson Yeo）今年1月在該國內部安全法令下被拘留。

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報導稱，新加坡內部安全局調查結果顯示，姚俊威從事間諜活動期間也接獲收集有關新加坡情報的指示。他在新加坡成立一家幌子公司來掩蓋他的行徑，同時為外國政府招人。根據該部門星期二發布的文告，姚俊威被指也嘗試應聘新加坡政府機構職位來收集更多情報，但最後沒有得逞。

報導指，姚俊威曾是李光耀公共政策學院博士生，他在2015年至2019年間為中國收集情報，利誘美國軍事人員和政府官員替他寫報告，再轉交給中國。他於前年在美國紐約肯尼迪國際機場被捕，去年7月在美國法院承認一項非法當“外國代理人”的罪行，隨後在去年底被遣返回國。

姚俊威在入境回國後當場被新加坡內部安全局人員逮捕，當局隨後發出拘留令，自今年1月29日期起將他拘留。新加坡內部安全局指出，拘留姚俊威是為了確保調查工作能夠順利進行，並稱“新加坡政府嚴謹看待任何與外國政府建立不當關係，並聽命於外來勢力、參與有害我國安全和利益的活動，包括雙邊關係。”