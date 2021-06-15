美海軍“里根”號航母打擊群進入南海

美國太平洋艦隊6月14日通過推特宣布，“羅納德·里根”號（CVN-76）航空打擊群進入南中國海執行任務。據悉，該航母打擊群正在進行海上安全行動，其中包括固定翼和旋翼飛機的飛行行動、海上打擊演習以及水面和空中單位之間的協調戰術訓練。

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這是“里根”號自5月19日開啟2021年部署後在南海開展的首次行動。據美海軍介紹，該航母打擊群包括“里根”號航空母艦及其搭載的第五艦載機聯隊、第70特遣部隊和第15驅逐艦中隊的工作人員、提康德羅加級導彈巡洋艦“夏洛”號（CG 67）和阿利·伯克級導彈驅逐艦“哈爾西”號（DDG 97）。

“里根”號航母打擊群指揮官潘寧頓海軍少將（ Will Pennington）說，“南海對商業的自由流動至關重要，它為那些致力於國際法和基於規則的秩序的國家的經濟提供動力”。他稱，“與我們的盟友、夥伴和聯合服務隊的隊友一起工作，為關鍵的海上公域提供全方位的支持，並確保所有國家繼續從一個自由和開放的印太地區受益，這既是一種特權，也是一種樂趣。”

據了解，6月6日至11日，美海軍“柯蒂斯·威爾伯”號導彈驅逐艦（DDG 54）與澳大利亞皇家海軍澳新軍團級護衛艦“巴拉瑞特”號（FFH 155）在南海開展了聯合行動。 南海極為重要，每年有近三分之一的全球海上貿易、大約3.5萬億美元、三分之一的全球原油和一半的全球液化天然氣通過該海域。