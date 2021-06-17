東盟防長擴大會議：美日印防長提自由開放的印太願景

第八屆東盟防長擴大會視頻會議6月16日舉行。東盟輪值主席國文萊國防部第二部長哈爾比主持會議。與會的美國、日本和印度防長均在發言中強調，對一個“自由和開放的印太地區”願景的支持。

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美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)會後在推特上寫道，“昨晚，我有幸參加了與東盟防長擴大會議同行們舉行的富有成效的介紹性會議，會議重申了我們對維護國際法和共同努力應對共同安全挑戰的相互承諾。”美國國防部的聲明介紹稱，“奧斯汀部長在講話中闡述了（拜登）政府對印太地區的願景，強調了盟友和夥伴、共同原則和應對安全挑戰的多邊方法的重要性，包括針對新冠疫情援助。他還強調了中國在南中國海的非法行為，並呼籲緬甸軍方改變路線。”

聲明稱，“國防部長們正式通過了今年紀念東盟國防部長會議15周年的《聯合宣言》，其中強調東盟防長擴大會議成員廣泛承諾合作應對共同挑戰，並維護基於規則的秩序。值得注意的是，部長們認為因氣候變化而加劇的自然災害是一個新出現的重大區域挑戰，需要合作解決。”

同樣與會的日本防衛大臣岸信夫在推特上寫道，“談到了廣泛的安全問題，包括‘自由開放的印太’（FOIP）願景、確保東海和南海的航行和飛行自由以及海上通道的安全、遵守國際法和反對不一致的《中國海警法》，以及台灣海峽的和平與穩定對國際社會的重要性。”

日本防衛省的聲明稱，“岸大臣指出，志同道合的國家目前正在支持東盟的團結和中心地位，並比以往任何時候都更多地為印太地區的和平與穩定加強努力和參與。他表示這將奏效在‘自由開放的印太’ (FOIP) 願景下與這些國家密切合作。岸大臣還強調，日本完全支持東盟發布的《東盟印度洋-太平洋展望》（AOIP）。 最後，他表示決心在新冠疫情事件後，在進一步的多邊主義背景下，在未來為東盟防長擴大會議的實際防務合作作出貢獻。”

印度國防部長拉傑納特·辛格（Rajnath Singh）在發言中呼籲在包括南海在內的印太地區建立“開放和包容的秩序”，尊重各國的主權和領土完整，同時重申新德里支持根據《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）在國際水域為所有人提供航行、飛越和不受阻礙的商業自由。

據《印度斯坦時報》 報導，辛格在會上強調，需要通過對話和遵守國際規則來和平解決爭端。他說，“印度基於促進該地區和平、穩定和繁榮的共同願景和價值觀，加強了其在印太地區的合作參與。以東盟的中心地位為前提，印度支持利用東盟領導的機製作為實施我們對印度-太平洋的共同願景的重要平台。”

另據越通社報導，越南國防部部長潘文江在會上高度評價維持東海和平、穩定和安全的重要性，同時強調，“談到海洋安全，我們不能不提到東海，因其在全球供應鏈中的重要位置。我們需一起促進所達成的共識並提出適合的措施來確保我們的合法利益。涉及兩國的問題須雙邊解決，涉及多國家的問題需通過多邊協商方式解決。”