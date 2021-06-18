金正恩提出用對話和對決兩手準備來面對拜登政府

朝鮮勞動黨總書記金正恩17日在勞動黨第八屆中央委員會第三次會議上強調，要做好對話和對決的兩手準備， 穩控半島局勢。這是金正恩在美國新政府成立後首次對美國、對韓國發出信息。

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據韓聯社和朝中社18日報道，17日勞動黨八屆三中全會17日對當前的國際形勢進行分析 。

報道稱，金正恩仔細分析了美國新政府的對朝政策方向，並提出今後將在對美關係上堅持的戰略、戰術應對和行動方案。金正恩還評估了最近國際政治舞台上出現的變化與革命等對外環境，要求提高朝鮮的戰略地位，進一步發揮主動性，並為此營造有利的外部環境。

金正恩在會上強調，為維護國家的尊嚴和自主發展所帶來的利益，保障和平環境和國家安全，對話和對決兩方面都要做好準備，尤其在對決方面要做好萬無一失的準備。金正恩就重要國際及地區問題提出對外政策立場和原則，並表示需要敏捷應對瞬息萬變的情況，致力於穩控半島局勢。

朝鮮勞動黨八屆三中全會15日開幕。當天提出六大議題，包括上半年國家政策執行情況總結和對策、集中抓農業、緊急防疫長期應對、分析當前國際形勢和黨的應對方向、保障和改善民生以及優化育兒政策、人事任免。