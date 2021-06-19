阿斯利康疫苗在台接種後53人猝死 在台日本人擔心台灣對日感情惡化

在前首相安倍晉三和菅義偉政府的積極推動下，日本向台灣捐贈124萬劑阿斯利康（AZ）疫苗，阿斯利康疫苗接種從15日開始，主要針對老年人，但截至19日的4天里，53名優先接種的老年人等死亡，據《蘋果新聞網》報道，全台6月15日起開放日本捐贈近124萬劑阿斯利康（AZ）疫苗，接種順序1至7類族群施打，其中以75歲以上長者（含65歲以上具原住民身分者）人數最多，19日進入施打疫苗第5天，全台傳出53人接種阿斯利康（AZ）疫苗後猝死，但死因是否與接種疫苗直接相關，仍有待釐清。

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其他台灣媒體也在爭相報道這一消息，據說最快3小時之內死亡。日本有報道說：日本援助台灣自己不用的阿斯利康疫苗，可能不僅不會帶來台灣人的感謝，還可能使日台感情惡化。

據台灣東森新聞網絡版6月17日報道，日本捐給台灣的疫苗在15日如火如荼開打，沒想到民眾才接種3天，就有25位長者在施打後死亡，目前雖未證明死因和疫苗有關，但依舊引起不少民眾疑慮。

台灣地方當局說出於對在台日本居民的感激之情，決定給在台日本人優先接種用阿斯利康制疫苗，但日本人卻逃之夭夭，紛紛表示在日本不進行接種的疫苗給他們接種，難以接受。據日本《日刊現代DIGITAL》19日發表題為《台灣震動！ 阿斯利康疫苗接種後立即死亡36人 開始後僅4天（甘粕代三）》一文報道，一名在台日本人說：

“台灣的變化比日本人想象的快得多。說什麼感謝感謝的，我甚至感受到了對日本人帶着驕傲的表情，把日本自己本身不用的疫苗送給台灣，引起了台灣人無限憤怒的徵兆，帶着政治意圖把沒有把握的疫苗捐贈，很可能會給在國外的日本國民和台灣政權造成巨大的傷害。”