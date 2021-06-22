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東京奧運允許觀眾入場 最多一萬

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東京奧運會首個代表團澳大利亞國家女子壘球隊抵達日本千葉縣成田機場2021年6月1日。
東京奧運會首個代表團澳大利亞國家女子壘球隊抵達日本千葉縣成田機場2021年6月1日。 REUTERS - POOL
作者： 東京特約記者 楚良一
4 分鐘

對於東京奧運會是否允許日本觀眾入場，究竟允許多少觀眾入場，這個問題在6月21日，東京奧運會組委會、國際奧委會（IOC）、日本政府、東京都政府和國際殘奧會（IPC）聯合做出決定，將允許日本國內的觀眾入場，方針為容納人數50%以內且最多1萬人。

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4月下旬，政府內部曾出現一些“為避免取消奧運，不得不空場舉辦”的不樂觀論調。政府新冠感染症對策小組會的專家們也對此提出強烈警告，日本政府新冠感染症對策小組會會長尾身茂等專家18日就東京奧運會和殘奧會發布建議稱，空場舉辦感染風險最低、是理想方式。尾身還在記者會上表示：如果東京等地發生最近大阪那樣的疫情蔓延，“將難以繼續舉辦奧運”。小組會的另外一名專家也表示“1萬人的設想，考慮到東京的疫情，這一數字非常嚴峻”。

但是菅義偉首相考慮到即將到來的下屆眾院選舉、希望通過營造奧運成功的氛圍提升支持率，加上提供巨額贊助費的贊助商們強烈反對空場舉辦，最終決定允許觀眾入場並且上限可達10000人。

對此，世衛組織（WHO）表示，很高興看到日本每百萬人的新增感染人數連續數周下降，約為美國的三分之一，英國的十分之一。

不過，世衛組織認為觀眾人數上限是“暫時的評估”，並表示本周將內將再次與日方舉行電話會議進行討論，以做出最終決定。

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