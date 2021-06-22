東京奧運允許觀眾入場 最多一萬

對於東京奧運會是否允許日本觀眾入場，究竟允許多少觀眾入場，這個問題在6月21日，東京奧運會組委會、國際奧委會（IOC）、日本政府、東京都政府和國際殘奧會（IPC）聯合做出決定，將允許日本國內的觀眾入場，方針為容納人數50%以內且最多1萬人。

廣告 繼續瀏覽後續

4月下旬，政府內部曾出現一些“為避免取消奧運，不得不空場舉辦”的不樂觀論調。政府新冠感染症對策小組會的專家們也對此提出強烈警告，日本政府新冠感染症對策小組會會長尾身茂等專家18日就東京奧運會和殘奧會發布建議稱，空場舉辦感染風險最低、是理想方式。尾身還在記者會上表示：如果東京等地發生最近大阪那樣的疫情蔓延，“將難以繼續舉辦奧運”。小組會的另外一名專家也表示“1萬人的設想，考慮到東京的疫情，這一數字非常嚴峻”。

但是菅義偉首相考慮到即將到來的下屆眾院選舉、希望通過營造奧運成功的氛圍提升支持率，加上提供巨額贊助費的贊助商們強烈反對空場舉辦，最終決定允許觀眾入場並且上限可達10000人。

對此，世衛組織（WHO）表示，很高興看到日本每百萬人的新增感染人數連續數周下降，約為美國的三分之一，英國的十分之一。

不過，世衛組織認為觀眾人數上限是“暫時的評估”，並表示本周將內將再次與日方舉行電話會議進行討論，以做出最終決定。